OTTAWA, ON, le 20 sept. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a eu 142 774 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 211 décès. Des personnes infectées, 87 % sont maintenant rétablies. Les laboratoires de tout le pays ont analysé quotidiennement les tests de dépistage de la COVID-19 de 47 111 personnes au cours de la dernière semaine, 1,4 % d'entre elles ont obtenu un résultat positif. En date du vendredi 18 septembre, le nombre moyen de cas par jour était de 849 au Canada au cours des sept derniers jours. Comme les provinces et les territoires ne signalent pas tous les nouveaux cas au cours de la fin de semaine, la prochaine mise à jour du nombre moyen de cas par jour sera présentée mardi, une fois que ces chiffres auront été compilés.

Cette semaine, partons du bon pied en renouvelant notre engagement à travailler « ensemble à distance » pour garder la COVID-19 sous contrôle dans tout le Canada. Les autorités de santé publique travaillent dur pour détecter les cas et retracer les contacts, mais elles ont besoin de notre aide à tous. Pour revenir sur la bonne voie dans la zone sécuritaire de croissance « lente », nous devons tous respecter de manière stricte et cohérente les mesures efficaces qui ont fait leurs preuves pour contrôler la propagation de la COVID-19. Ces mesures comprennent le maintien d'une distance physique de deux mètres avec les personnes se trouvant en dehors de notre cercle de contacts étroits (il est plus sûr de limiter les contacts en personne à nos contacts habituels et fiables dans notre foyer); le lavage fréquent des mains; et le port d'un masque non médical dans les espaces clos, les lieux bondés ou les situations de contact étroit et lorsque la distance physique est difficile. Comme toujours, la règle d'or consiste à rester à la maison et à s'isoler des autres si vous présentez des symptômes de la COVID-19, même s'ils sont légers.

Lorsque vous envisagez de participer à une activité ou à un événement, n'oubliez pas que même si vous connaissez les personnes qui y participent, chaque personne en dehors de votre ménage ou de votre cercle de contacts étroits augmente considérablement le risque de contracter et de propager le virus. Informez-vous des risques d'exposition au virus dans votre région et prenez des décisions éclairées en vous fondant sur les plus récents conseils, notamment les recommandations établies par les autorités de santé publique de votre province, territoire ou municipalité.

Vivre avec la COVID-19 demande de trouver un équilibre. Cet équilibre nous permettra de profiter des espaces et des services qui ont été rouverts grâce à notre travail assidu, tout en protégeant nos collectivités et nos proches. Pour en savoir plus sur la façon de vous protéger et de protéger les autres, lisez mon document d'information sur les Renseignements et ressources sur la COVID-19. »

