OTTAWA, ON, le 16 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante au nom de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

« Il y a eu 108 829 cas d'infection à la COVID-19 au Canada, dont 8 810 décès. Des personnes infectées, 67 % sont rétablies. À ce jour, des laboratoires au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 3 341 000 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 40 000 personnes chaque jour, dont 1 % ont reçu un résultat positif. Consultez le site Canada.ca/le-coronavirus pour obtenir les plus récents chiffres. »

Pendant que nous continuons de lutter contre la COVID-19, nous faisons avancer notre combat contre une autre maladie infectieuse, la tuberculose (TB). Même si on peut prévenir et guérir la tuberculose, elle demeure l'une des maladies infectieuses les plus courantes dans le monde. Comme la COVID-19, la tuberculose touche de façon disproportionnée les collectivités où il y a de la pauvreté, des logements inadéquats et des inégalités sociales. Alors que les taux de tuberculose active au Canada comptent parmi les plus bas au monde, ils sont inacceptables dans les communautés inuites et des Premières Nations et chez les nouveaux arrivants en provenance de pays où la prévalence de la tuberculose est grande.

La tuberculose est causée par certaines bactéries qui se transmettent d'une personne à une autre par l'air quand une personne avec la maladie active tousse ou éternue. Contrairement à la COVID-19, la bactérie peut rester dans l'air pendant plusieurs heures. Les personnes qui inspirent l'air contaminé par la bactérie peuvent s'infecter. L'infection peut demeurer latente ou se transformer plus tard en tuberculose active. La tuberculose active attaque habituellement les poumons, ce qui donne comme symptômes une toux persistante qui dure plus de deux semaines, une toux qui s'accompagne de sang, une perte de poids, de la fatigue, de la fièvre, des sueurs nocturnes et/ou des frissons.

Éliminer la tuberculose est une priorité pour le Canada, et c'est le moment d'accélérer nos efforts visant à éliminer cette maladie qu'on peut prévenir et guérir. Nous avons des traitements efficaces et des tests de diagnostic rapides. Un bon nombre de nos mesures de santé publique sont éprouvées pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 et freinent la propagation de la tuberculose. En effet, le contrôle des infections, les pratiques, la détection des cas et la recherche des contacts sont des éléments essentiels à la lutte contre ces deux maladies respiratoires infectieuses.

En même temps, pour lutter contre la COVID-19 et la tuberculose, il faut s'efforcer de soutenir les communautés et de s'attaquer aux inégalités sociales. Dans les deux cas, ce sont les communautés elles-mêmes qui trouveront les solutions, avec l'appui soutenu des gouvernements, des chefs autochtones, des chercheurs, des experts techniques et d'autres parties prenantes. Étant donné que les communautés inuites et des Premières Nations sont plus durement touchées par la tuberculose, nous devons également intégrer les perspectives culturelles et le savoir traditionnel des Premières Nations et des Inuit aux soins de santé et aux pratiques de santé publique tout en reconnaissant le droit à l'autodétermination.

Consultez le site canada.ca/tuberculose pour en apprendre plus sur la tuberculose. »

