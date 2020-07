OTTAWA, ON, le 15 juill. 2020 /CNW/ - En remplacement du point de presse quotidien, le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique, publie aujourd'hui la déclaration qui suit au nom de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

« Le total des cas de COVID-19 au Canada s'élève à 108 486, dont 8 798 décès, et 67 % des personnes sont maintenant guéries. Les laboratoires de partout au Canada ont réalisé des tests de dépistage de la COVID-19 pour plus de 3 302 000 personnes à ce jour. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 40 000 personnes par jour, et les résultats de 1 % de ces tests étaient positifs.

La COVID-19 s'étend rapidement dans les endroits bondés et les espaces fermés où il y a un contact étroit entre les gens. Les personnes infectées peuvent transmettre le virus à d'autres, même si elles ont l'air d'être en bonne santé et qu'elles se sentent bien. C'est pourquoi il est si important de changer la façon dont les gens se rassemblent cet été.

Nous sommes préoccupés par le nombre croissant de signalements de personnes ayant contracté la COVID-19 dans des fêtes, des boîtes de nuit et des bars, ainsi que par l'augmentation du taux de transmission chez les jeunes Canadiens dans certaines régions du pays. Bien que la COVID-19 ne cause pas souvent de maladies graves chez les plus jeunes, on a tout de même signalé plusieurs cas de maladie grave même chez des jeunes adultes et des adultes actifs. Nous sommes tous dans le même bateau et nous partageons la responsabilité d'aider à maintenir un faible taux de transmission de la COVID-19.

J'encourage tout le monde, en particulier les jeunes adultes, à trouver des façons créatives de demeurer actif sur le plan social à l'époque de la COVID-19. Chanter, se rapprocher et danser en contact étroit avec les autres, dans des espaces clos et des endroits bondés, ce n'est pas la bonne façon de faire la fête cet été. Ce sont des conditions idéales pour la propagation de la COVID-19.

Bien qu'aucun lieu public ne puisse être entièrement à l'abri de la COVID-19, certaines conditions et certaines mesures aident à réduire le risque pour les Canadiens. Avant d'entrer quelque part, repérez certains des signes suivants qui indiquent que les mesures de protection de la santé publique y sont bien appliquées :

L'information sur les mesures de contrôle de la COVID-19 est bien en évidence;

Les personnes malades sont dissuadées d'entrer;

Il est possible de mettre en pratique les règles d'hygiène des mains et la distanciation physique;

Les masques sont portés lorsqu'ils sont obligatoires et lorsque la distanciation physique n'est pas possible;

Les lieux sont nettoyés régulièrement;

Il y a une bonne ventilation à l'air libre.

Chaque fois que vous sortez, limitez vos interactions sociales à un petit nombre identifiable de personnes. Cela aidera les responsables de la santé publique à retracer vos contacts si vous ou quelqu'un de votre groupe tombez malade.

Voici d'autres conseils utiles pour vous aider à sortir prudemment :

Suivez les règles de sécurité mises en place par l'établissement;

Limitez votre consommation d'alcool pour conserver votre capacité de prendre de bonnes décisions;

Ne partagez pas de verres ni d'ustensiles;

Évitez d'être à proximité (moins de 2 mètres) d'autres personnes qui ne vivent pas avec vous ou qui ne font pas partie de votre cercle social;

Gardez avec vous un masque non médical et portez-le lorsque vous ne pouvez pas maintenir une distance physique adéquate ou lorsque vous vous trouvez à proximité de personnes qui ne font pas partie de votre cercle social;

Essayez d'éviter de toucher des surfaces et des objets communs et fréquemment touchés, notamment :

les menus;



les tables et les chaises;



les appareils de paiement;



les comptoirs;



les mains courantes.

Apportez du désinfectant pour les mains et lavez-vous ou désinfectez-vous les mains fréquemment, surtout après avoir touché des surfaces ou des objets communs et fréquemment touchés.

Surtout, restez à la maison si vous êtes malade, même si vous avez des symptômes légers.

Il s'agit de considérations importantes à garder toujours à l'esprit pendant que nous continuons de vivre avec la COVID-19.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]