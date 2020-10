OTTAWA, ON, le 14 oct. 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis aujourd'hui la déclaration suivante :

« Au Canada, il y a eu 186 881 cas de COVID-19, dont 9 654 décès. À l'échelle du pays, il y a 19 741 cas actifs. Au cours de la dernière semaine, des laboratoires canadiens ont analysé quotidiennement les tests de dépistage de plus de 77 000 personnes en moyenne, dont 2,4 % ont reçu un résultat positif. Hier, un total de 4 042 cas ont été signalés au niveau national. De ce nombre, 1 996 étaient des cas dont la déclaration a été retardée en raison de la longue fin de semaine et 2 046 étaient des cas nouvellement rapportés hier. Autrement dit, le nombre moyen de cas quotidiens demeure élevé, atteignant 2 223 cas signalés au cours de sept derniers jours.

Comme c'est le début l'automne, c'est aussi le début de la saison grippale. L'influenza, ou la grippe, est une infection respiratoire grave et très contagieuse. Cette année, il est plus important que jamais de se faire vacciner contre la grippe.

Le vaccin antigrippal protège contre l'infection aux virus de l'influenza A et B qui, selon les prévisions, circuleront au Canada cet automne et cet hiver, en même temps que la transmission de la COVID-19. Le vaccin antigrippal ne fournit aucune protection contre l'infection au virus à l'origine de la COVID-19, mais il aidera à réduire votre risque d'attraper la grippe avant, pendant ou après avoir possiblement contracté la COVID-19. Le fait d'avoir les deux maladies plus ou moins en même temps ou simultanément peut vous exposer à un risque plus élevé de maladie grave.

En vous faisant vacciner contre la grippe, vous vous protégez et vous protégez les gens qui vous entourent, car le vaccin peut prévenir une infection ou une maladie grave et ainsi réduire le risque de transmission. Parce qu'il vous permet, à vous et aux autres, de rester en meilleure santé, le vaccin antigrippal est également une mesure de prévention importante qui contribue à réduire la charge susceptible de peser sur le système de santé canadien pendant cette période sans précédent.

Je vous prie d'envisager de recevoir le vaccin antigrippal dès qu'il sera offert dans votre région. Il peut prendre jusqu'à deux semaines après la vaccination pour que votre corps acquière une immunité contre la grippe. Vous pouvez vous faire vacciner dans une clinique de vaccination contre la grippe près de chez vous ou dans une pharmacie où ce service est offert. Vous pouvez également communiquer avec votre autorité de santé publique locale pour connaître les autres options qui s'offrent à vous dans votre secteur.

Il est également important de pratiquer la distanciation physique, de se laver correctement les mains, de porter un masque non médical ou un couvre-visage et de suivre les directives de santé publique pour aider à prévenir l'infection et la propagation de la grippe et de la COVID-19.

Il existe encore d'autres façons de contribuer à l'effort de santé publique. Vous pouvez vous inscrire au programme ActionGrippe afin d'aider à surveiller la propagation de la grippe et de la COVID-19 au Canada. Vous pouvez également télécharger l'application Alerte COVID pour briser le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la COVID-19. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

