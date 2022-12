OTTAWA, ON , le 1er déc. 2022 /CNW/ - Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de lutte contre le sida et le début de la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones (en anglais seulement). Ces événements permettent de sensibiliser le public au VIH et au sida, de soutenir les personnes qui vivent avec le VIH et de nous souvenir des personnes que nous avons perdues. Le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida, « Égaliser », exhorte les gens du monde entier à s'attaquer aux inégalités qui freinent les progrès dans la lutte contre le sida, tandis que le thème de la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones, « Une vision, plusieurs chemins », plaide pour des approches holistiques et adaptées de la prévention, du traitement et des soins pour les collectivités des Premières nations, des Inuits et des Métis.

Le VIH demeure une source de préoccupation pour la santé publique au Canada. Selon les estimations nationales concernant le VIH, environ 62 790 personnes au Canada vivaient avec le VIH à la fin de 2020. Cela signifie que pour chaque 100 000 personnes, environ 170 vivaient avec le VIH. En 2021, 1 722 nouveaux cas de VIH ont été signalés, le nombre le plus élevé de nouveaux diagnostics concernant les personnes âgées de 30 à 39 ans.

La semaine dernière, du 22 au 29 novembre, la Semaine nationale du dépistage du VIH a souligné l'importance du dépistage en tant que voie essentielle vers la prévention et le traitement. La première chose à faire pour bénéficier d'un traitement et de soins pour le VIH est de connaître son statut. Il est possible d'obtenir gratuitement un test de dépistage du VIH à de nombreux endroits, dont des cliniques, des cabinets de médecins et lors de séances de dépistage. Certaines organisations communautaires proposent des dépistages sur place et offrent des trousses d'autodépistage du VIH. Ces trousses d'autodépistage constituent un moyen sûr, fiable, anonyme et confidentiel de connaître son état sérologique. Pour plus de renseignements sur les lieux de dépistage, communiquez avec votre service de santé local ou visitez oualler.catie.ca.

Nous reconnaissons que le VIH affecte de manière disproportionnée certaines populations aux prises avec des inégalités sociales et économiques, ce qui comprend l'incidence de la colonisation sur les Premières nations, les Inuits et les Métis. C'est grâce aux formidables dirigeants communautaires de ces mêmes collectivités que nous constatons que des progrès incroyables sont réalisés pour répondre aux besoins sociaux et de santé de la collectivité. Lorsque les dirigeants communautaires et les personnes ayant une expérience vécue sont reconnus comme des experts pour répondre aux besoins de leurs collectivités, notre objectif commun d'éradiquer le VIH et le sida au Canada est à notre portée.

L'été dernier, j'ai eu le privilège d'assister à la 24e Conférence internationale sur le sida (AIDS 2022) à Montréal. La conférence a réuni des scientifiques, des prestataires de soins de santé, des dirigeants communautaires, des défenseurs et des personnes ayant une expérience vécue du VIH, venus du monde entier pour relancer les progrès dans la lutte nationale contre le VIH. Le Canada a présenté ses progrès et son engagement à l'égard de la lutte contre le VIH et d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang en approuvant la déclaration mondiale de la campagne « Indétectable = Intransmissible » (I = I). Le message I = I repose sur des preuves scientifiques qui montrent que lorsque les personnes vivant avec le VIH prennent des médicaments et présentent une charge virale indétectable, elles peuvent vivre longtemps et en bonne santé sans craindre de transmettre le virus à un partenaire sexuel. Le message I = I est un outil important, car il permet non seulement de lutter contre la stigmatisation et la discrimination, mais aussi d'accroître l'adoption du dépistage, du traitement et de la suppression virale, ce qui nous aide à atteindre notre objectif mondial d'éradiquer le VIH et le sida des menaces sanitaires d'ici 2030.

Les professionnels de la santé jouent un rôle essentiel dans la mise en pratique du message I = I. Je les encourage à s'informer davantage sur le message I = I et à créer des espaces sécuritaires, sans stigmatisation, où les gens pourront plus facilement parler de leur état sérologique vis-à-vis du VIH, en apprendre plus sur les avantages du traitement et recevoir les soins dont ils ont besoin.

Des progrès significatifs ont été accomplis, mais il en reste encore beaucoup à faire pour arriver à zéro infection au VIH, zéro décès lié au sida et zéro discrimination. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida et de la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones, je vous encourage à vous informer, à consulter les ressources de sensibilisation, et à vous faire dépister pour connaître votre état sérologique vis-à-vis du VIH.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]