OTTAWA, ON, le 13 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, au lieu de faire une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante :

« Il y a 136 141 cas confirmés de COVID-19 au Canada, dont 9 170 décès, et 88 % des personnes touchées sont maintenant rétablies. Au cours de la dernière semaine, les laboratoires de partout au Canada ont fait passer un test de dépistage à 47 806 personnes en moyenne par jour, 1,1 % ayant reçu un résultat positif. En moyenne, plus de 633 cas ont été signalés chaque jour au Canada au cours de la dernière semaine, soit 20 % de plus que la semaine d'avant et l'indicateur d'activité de la maladie continue d'enregistrer une augmentation lente et constante à l'échelle nationale.

Les Canadiens sont devenus adeptes des pratiques de santé publique efficaces afin de prévenir la propagation de la COVID-19, notamment en maintenant une distance de deux mètres des personnes à l'extérieur de leur cercle social étroit, en se lavant les mains fréquemment et en observant l'étiquette concernant la toux et l'éternuement; à cela s'ajoute le port d'un masque non médical ou d'un couvre-visage, dans les endroits où cela est recommandé. Notre défi maintenant est de prévenir la lassitude qui peut entraîner un relâchement des mesures de précaution. En même temps, comme nos activités seront désormais organisées à l'intérieur, nous devrons mieux connaître les facteurs de risque de la COVID-19 en raison de la réouverture des espaces.

Parallèlement à l'augmentation continue du nombre de cas quotidiens au cours des dernières semaines, des éclosions sont signalées dans une grande variété de contextes, notamment les célébrations et les rassemblements sociaux privés, les milieux communautaires et les événements publics organisés à l'intérieur, et un grand nombre d'expositions et d'infections est lié à des rassemblements uniques. Il faut se rappeler que si l'on connaît les personnes participant à un événement à l'extérieur du cercle familial/social étroit, cela ne signifie pas que le risque lié à la COVID-19 est faible. En fait, c'est dans ces contextes familiers que nous sommes le plus susceptible de baisser la garde, ce qui augmente notre risque d'infection et de propagation involontaire du virus à d'autres personnes dans nos foyers, lieux de travail et collectivités.

Bien que les éclosions dans les établissements de soins de longue durée soient limitées quant au nombre de cas, c'est une question préoccupante et nous devons continuer à renforcer les mesures afin de prévenir les introductions et de contrôler la propagation par des mesures robustes de détection rapide, de prévention et de contrôle de l'infection. De même, au cours des dernières semaines, il y a eu des cas et des foyers dans les milieux scolaires avec la réouverture des écoles et des universités. La propagation dans ces milieux est une réflexion de la transmission dans la collectivité; ainsi, les cas de COVID-19 ne sont pas inattendus. Toutefois, une autre raison importante de maintenir un taux d'infection faible est d'empêcher la propagation dans la collectivité et dans d'autres lieux publics, ce qui pourrait nécessiter des mesures de restrictions ciblées pour contrôler la transmission au cas où le virus se serait répandu.

La meilleure façon de se protéger est de s'en tenir aux personnes qui font partie de notre cercle social étroit. Toutefois, si vous devez vous rendre dans un endroit public, assurez-vous de bien évaluer les risques auxquels vous vous exposez et de vous informer au sujet des mesures mises en place pour limiter la propagation du virus. Veuillez consulter ma fiche d'information à jour, Renseignements et ressources sur la COVID-10, pour obtenir des renseignements et des conseils, ainsi que le tableau « Vérifications rapides » qui vous aideront à comprendre les risques et les précautions liés à la COVID-19, notamment (A) les facteurs de risque de vos contacts personnels et étroits; (B) les facteurs de risque posés par le contexte ou l'activité; (C) les mesures que vous pouvez prendre pour réduire le risque d'infection et de propagation involontaire du virus. »

