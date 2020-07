OTTAWA, le 11 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de donner une mise à jour en personne aux médias, Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante au nom de Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé du Canada.

« On a signalé 107,126 cas de COVID-19 au Canada, dont 8,759 décès, et 66 % des personnes infectées sont maintenant rétablies. À ce jour, les laboratoires au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 3,142,700 personnes. Au cours de la dernière semaine, 38 000 personnes en moyenne ont passé un test de dépistage, dont 1 % ont reçu un résultat positif.

Une autre fin de semaine de l'été que nous attendions avec hâte, est arrivé. À ceux qui souhaitent partir en excursion, j'aimerais faire quelques rappels afin qu'ils voyagent en toute sécurité au cours de la pandémie. Demain, je fournirai quelques conseils sur les voyages aériens nationaux et internationaux; mais, aujourd'hui, nous parlerons de plus près de chez nous.

Certaines provinces ont commencé à alléger leurs restrictions de voyage et permettent les déplacements vers les chalets et les terrains de camping. Certains endroits de Parcs Canada ont également repris leurs services de camping à la fin du dernier mois.

Avant de quitter la maison, surveillez votre santé. Si vous vous sentez malade, annulez vos plans de voyage, évitez les contacts avec les autres et envisagez de consulter un professionnel de la santé.

Si vous comptez faire un séjour en plein air, camping ou chalet à l'extérieur de votre collectivité, vous devez suivre les exigences de voyage provinciales et territoriales, ainsi que les conseils de santé publique des autorités locales. Il n'y a pas qu'une seule pandémie au Canada, mais un ensemble de pandémies locales. Cela signifie que le risque d'exposition à la COVID-19 peut être différent dans la collectivité de votre destination par rapport à la collectivité d'où vous venez. Avant de voyager, suivez les renseignements des autorités locales du lieu de destination.

Si vous vous rendez au chalet ou au terrain de camping d'une petite collectivité, soyez prévenant à l'égard des résidents de la localité, en limitant les interactions avec eux. Faites le plein d'essence, achetez des aliments et des boissons avant de vous diriger vers le chalet ou le terrain de camping pour limiter les visites dans les magasins de la collectivité. Ainsi, vous réduisez le risque d'exposition tant pour vous-même que pour la collectivité.

Tous les Canadiens devraient respecter les mesures de santé publique lorsqu'ils font du camping ou se rendent aux chalets, en pratiquant l'éloignement physique, en adoptant des mesures appropriées d'hygiène des mains, en portant un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu'il n'est pas possible de se tenir à une distance de deux mètres des autres, ou lorsque les autorités locales l'exigent.

Consultez le site Web Canada.ca/coronavirus pour obtenir les nombres de cas les plus récents ainsi que des conseils et des avis en matière de santé publique. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]