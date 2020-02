Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique au sujet de la levée de la quarantaine des Canadiens rapatriés ayant passé 14 jours à la Base des Forces canadiennes Trenton

OTTAWA, le 21 févr. 2020 /CNW/ - Le 7 février 2020, le gouvernement du Canada a rapatrié des Canadiens de Wuhan, en Chine, foyer de l'éclosion d'infection au nouveau coronavirus (COVID‑19). Par souci de prudence et pour réduire le risque de propagation de la maladie au Canada, ces personnes ont été transportées à la Base des Forces canadiennes (BFC) Trenton pour y effectuer une quarantaine de 14 jours.

Cette mesure visait à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, tant ceux qui revenaient de Chine que ceux qui étaient déjà au Canada. Je tiens à remercier les Canadiens rapatriés et leurs proches de leur patience, de leur collaboration et de leur contribution à la santé publique.

Je peux confirmer aujourd'hui que la quarantaine a été levée pour les 180 personnes ayant quitté Wuhan à bord du premier avion nolisé par le gouvernement du Canada, ainsi que pour les 39 autres qui sont revenues au Canada à bord d'un avion nolisé par les États‑Unis.

Le gouvernement du Canada a collaboré avec des partenaires provinciaux et territoriaux, des organismes non gouvernementaux et les autorités locales de santé publique afin de s'assurer que des services sociaux seront offerts à ces Canadiens après leur départ de la BFC Trenton, ainsi qu'aux membres de leur famille. De plus, pour faciliter leur retour à la maison, le gouvernement assurera le transport jusqu'à Toronto, puis les gens poursuivront leur trajet. Pour respecter la vie privée des personnes ayant terminé leur quarantaine, nous ne publierons pas d'autres détails sur leurs plans de voyage.

Je souhaite assurer à la population que le risque de propagation du nouveau coronavirus au Canada demeure faible, même dans les collectivités où les Canadiens rapatriés retourneront après leur quarantaine à la BFC Trenton. Aucune des personnes dont la quarantaine a été levée aujourd'hui n'a présenté de symptômes du nouveau coronavirus pendant la période de 14 jours. Les personnes peuvent donc reprendre leurs activités habituelles sans présenter de risque pour les autres.

Je vous encourage tous à faire preuve de respect et de compassion envers ces personnes. Avant de pouvoir rentrer chez elles, elles ont vécu une période d'incertitude et de stress dans la région où l'éclosion a pris naissance.

Quant aux Canadiens qui sont arrivés le 11 février à bord du deuxième avion nolisé par le gouvernement du Canada et qui se trouvent toujours à la BFC Trenton, leur quarantaine devrait prendre fin le 25 février 2020.

