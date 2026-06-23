Déclaration conjointe--La réduction du méthane dans le secteur de l'énergie en tant que pilier de la sécurité énergétique

LONDRES, le 23 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, nous unissons nos forces pour affirmer que nous sommes résolument engagés à accélérer la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie. Dans le contexte géopolitique actuel, marqué par des prix élevés de l'énergie et des marchés de plus en plus aux prises avec une pénurie l'offre, le besoin de sources d'énergie fiables, abordables et à faibles émissions n'a jamais été aussi déterminant.

Le méthane est le deuxième facteur qui contribue le plus au changement climatique, et il est responsable d'environ un tiers du réchauffement planétaire à ce jour. En raison de sa courte durée de vie dans l'atmosphère et du coût relativement faible de nombreuses mesures de réduction du méthane, des réductions rapides des émissions de méthane peuvent produire des avantages climatiques mesurables d'ici une décennie, ce qui en fait l'un des leviers les plus rapides et les plus rentables disponibles pour limiter le réchauffement à court terme.

Deux crises énergétiques en moins de cinq ans ont mis en évidence le coût énorme du gaz gaspillé. L'Agence internationale de l'énergie estime que plus de 350 milliards de mètres cubes de gaz ont été perdus à cause du torchage, de l'évacuation et des fuites dans le monde entier en 2024 seulement : soit trois fois l'approvisionnement que la fermeture du détroit d'Hormuz a retiré des marchés mondiaux. La réduction des fuites de méthane et l'élimination des évacuations de routine et du torchage de gaz dans les activités pétrolières et gazières peuvent accroître directement l'approvisionnement en gaz disponible, contribuer à réduire la volatilité des prix et aider à renforcer la résilience des systèmes énergétiques. Pour les grands pays importateurs, la performance crédible des fournisseurs en matière d'émissions de méthane est de plus en plus une condition préalable aux accords d'approvisionnement à long terme et à la confiance des marchés alors que nous faisons la transition vers des systèmes d'énergie propre.

En réponse à la crise :

Nous demandons à tous les producteurs et exploitants de combustibles fossiles du monde entier d'établir et de mettre en œuvre des objectifs quantifiés de réduction du méthane afin d'assurer une utilisation efficace des ressources existantes et un approvisionnement énergétique abordable.

Nous demandons à tous les producteurs et exploitants de combustibles fossiles d'adopter des pratiques rigoureuses fondées sur la mesure, conformément au Partenariat pour le méthane issu du pétrole et du gaz 2.0 (OGMP 2.0) ou à d'autres approches tout aussi crédibles pour favoriser une reddition de comptes transparente et fondée sur la mesure.

Nous sommes résolument engagés à l'égard de politiques judicieuses en matière de méthane, notamment en mettant en œuvre nos cadres réglementaires d'une manière pragmatique et robuste, assurant ainsi notre sécurité énergétique et la protection de l'environnement.

Nous invitons la communauté internationale à faire progresser l'objectif de l'Engagement mondial sur le méthane visant à réduire les émissions anthropiques de méthane d'au moins 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030. À cet égard, nous invitons les pays, en particulier les grands producteurs et consommateurs de combustibles fossiles, à collaborer à la mise en œuvre de la Déclaration émise lors de la COP30 sur la réduction drastique des émissions de méthane dans le secteur mondial des combustibles fossiles, alors que nous traçons la voie vers une intensité de méthane quasi nulle et sécurisons les marchés des combustibles fossiles.

Nous demandons à tous les partenaires de fournir un soutien financier et technique pour la réduction du méthane, en particulier dans les pays du Sud. Nous reconnaissons le rôle important que les outils financiers et réglementaires peuvent jouer dans ce contexte.

Les outils existent. Les preuves sont là. Il est maintenant temps d'agir.

E. Miliband

Secrétaire d'État à la Sécurité

énergétique et à la Neutralité carbone

Royaume-Uni D. Jorgensen

Commissaire à l'Énergie et au

Logement

Commission européenne J. Dabrusin

Ministre de l'Environnement,

du Changement climatique et

de la Nature

Canada

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]