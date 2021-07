OTTAWA, ON, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, ont publié conjointement la déclaration suivante au sujet du Partenariat stratégique Canada-UE sur les matières premières.

« Pour le Canada comme pour l'Union européenne, sécuriser les chaînes d'approvisionnement des minéraux et des métaux qui sont essentiels à la transition vers une économie numérisée et carboneutre.

Ce partenariat stratégique, établi conjointement par Ressources naturelles Canada et la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne, vise principalement le renforcement de la sécurité et de la durabilité du commerce et des investissements; l'intégration des chaînes de valeur des matières premières; et l'application de normes environnementales, sociales et de gouvernance exemplaires.

Aujourd'hui, nous avons discuté des premiers produits à livrer dans le cadre de ce partenariat, soit :

des projets sur les matières premières essentielles au Canada et dans l'UE;

l'alignement des aides financières européennes et canadiennes accordées aux projets concernant des minéraux critiques afin de faire jouer les investissements privés et d'en atténuer les risques;

l'examen de la possibilité d'offrir des prix pour les innovations permettant de récupérer des matières premières essentielles dans des déchets;

la promotion de pratiques exemplaires de classification et de cartographie des ressources, y compris du potentiel minéral des sources de déchets;

l'organisation conjointe du séminaire "Tracing Net-Zero Battery Minerals" en appui à la recherche et à l'innovation.

Établi en vertu de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, ce partenariat créera des débouchés pour les entreprises et des emplois pour les populations des deux côtés de l'Atlantique, ce dont nous sommes fiers.

Le Canada et l'Europe ont une longue tradition de coopération. À la faveur de ce partenariat stratégique, nous unissons nos forces pour nous attaquer à des dépendances stratégiques, bâtir des chaînes de valeur pour les minéraux et métaux critiques, renforcer notre compétitivité dans les marchés mondiaux et développer les technologies propres dont nous avons besoin.

Nous comptons faire progresser le travail en cours pour établir des chaînes d'approvisionnement intégrées plus résilientes et placer le Canada et l'Union européenne en pointe de la transition vers une économie numérisée et carboneutre. »

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Danielle Keenan, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-292-6837, [email protected]; Sonya Gospodinova, Porte-parole pour le marché intérieur, Commission européenne, +32 2 296 69 53, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca