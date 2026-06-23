Déclaration conjointe du Canada et de la Commission européenne sur l'appel à l'action lancé par le secrétaire général des Nations Unies à l'égard du méthane

LONDRES, le 23 juin 2026 /CNW/ - La réduction des émissions de méthane dans tous les secteurs est l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables de limiter l'augmentation des températures mondiales à court terme. La réduction de ces émissions contribue à améliorer la qualité de l'air, améliore la santé des personnes et des collectivités et constitue une pratique commerciale intelligente.

En tant que coorganisateurs de l'Engagement mondial sur le méthane, le Canada et l'Union européenne (UE) accueillent l'appel à l'action à l'égard du méthane (en anglais seulement) lancé par le secrétaire général des Nations Unies en juin 2026. Il est essentiel d'atteindre l'objectif de l'Engagement mondial sur le méthane visant à réduire les émissions mondiales de méthane d'au moins 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030 afin d'atteindre nos objectifs climatiques globaux dans le cadre de l'Accord de Paris. L'Engagement mondial sur le méthane a catalysé d'importants progrès en matière d'atténuation du méthane depuis son lancement en 2021, mais des efforts accélérés sont nécessaires pour atteindre notre cible collective de 2030. Les mesures décrites dans l'appel à l'action constituent un plan directeur pour atteindre cet objectif. Avec ses 159 pays participants et l'Union européenne, les membres de l'Engagement mondial sur le méthane demeurent déterminés à accomplir ce travail.

Le Canada et l'Union européenne continuent de faire leur part pour atteindre la cible de l'Engagement mondial sur le méthane. Bien que des mesures urgentes soient nécessaires pour toutes les sources de méthane, à l'échelle mondiale, le plus grand potentiel de réduction immédiate du méthane se trouve dans le secteur des combustibles fossiles. Le Canada et l'UE se sont engagés à promouvoir l'innovation pour soutenir l'atténuation du méthane ainsi que la mise en œuvre complète et pragmatique de cadres réglementaires solides sur les émissions de méthane qui stimulent la réduction du méthane, accélèrent l'adoption des technologies propres et soutiennent la sécurité de l'approvisionnement.

La réduction des émissions de méthane favorise également une croissance responsable et fournit des sources d'énergie à faibles émissions qui sont de plus en plus en demande partout dans le monde, créant ainsi de nouveaux débouchés économiques sur les marchés mondiaux de l'énergie. Dans le contexte mondial actuel de la pénurie de l'offre sur les marchés de l'énergie, force est de constater que l'atténuation des émissions de méthane dans le secteur des combustibles fossiles peut contribuer à la sécurité énergétique. Chaque mètre cube de méthane émis réchauffe la planète plutôt qu'une maison.

En prévision de la COP31, le Canada et la Commission européenne exhortent tous les pays à appuyer l'appel à l'action du secrétaire général des Nations Unies et à renforcer les efforts d'atténuation du méthane. Le Canada et l'Union européenne continueront de travailler ensemble en tant que coorganisateurs de l'Engagement mondial sur le méthane pour promouvoir l'action, mobiliser les partenaires et traduire l'ambition en action.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]