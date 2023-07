GATINEAU, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Hier, le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, ont publié la déclaration suivante au sujet des négociations collectives entre la British Columbia Maritime Employers Association et l'International Longshore and Warehouse Union Canada :

« La semaine dernière, après 13 jours d'arrêt de travail, le ministre O'Regan a demandé aux médiateurs fédéraux de formuler des recommandations sur les termes d'un accord entre la BCMEA et l'ILWU Canada. Les deux parties ont accepté provisoirement ce règlement pour mettre fin à la grève.

Aujourd'hui, nous avons reçu un avis officiel de la BCMEA nous informant que ses membres avaient accepté cet accord dans son intégralité. Cependant, nous avons également été informés que, bien qu'ils aient initialement accepté de recommander les conditions de l'accord, les dirigeants de l'ILWU Canada ont décidé de ne pas permettre à leurs membres de voter sur la ratification de ces conditions.

Les travailleurs et les employeurs du Canada ne peuvent pas faire face à de nouvelles perturbations de l'ampleur de celles que nous avons connues la semaine dernière. C'est pourquoi nous étudions différentes options possibles. Nous aurons plus d'informations à ce sujet demain.

Nous ne devrions pas être dans cette situation. L'accord présenté aux parties est le résultat d'un processus de négociation collective constructif et substantiel. Il s'agit d'un accord juste et équilibré. Il s'appuie sur des semaines de négociations collectives et a été rédigé par des médiateurs dans l'intérêt du syndicat et de l'employeur.

Nous avons été patients. Nous avons respecté le processus de négociation collective. Mais nous avons besoin que nos ports opèrent. »

Lien connexe

Service fédéral de médiation et de conciliation

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr., 343-575-1065, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]