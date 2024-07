HALIFAX, NS, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités, et l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, ont publié une déclaration conjointe :

« Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont finalisé une nouvelle entente relative au Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) dans le cadre de laquelle ils continueront à fournir un financement prévisible, stable et à long terme aux collectivités de la Nouvelle-Écosse. Le renouvellement de cette entente signifie que l'on continuera à construire, à entretenir et à développer des infrastructures essentielles qui soutiennent le logement.

Il est essentiel d'investir dans les infrastructures pour bâtir des collectivités où les Canadiens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Le FDCC a permis d'investir dans de grands projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse, notamment dans la reconstruction de la piscine de Halifax Common (8,4 millions de dollars), le réservoir d'eau d'Antigonish (1,3 million de dollars) et l'achat d'autobus pour Transit Cape Breton (1,3 million de dollars). De plus, depuis 2015, le FDCC a soutenu plus de 520 projets d'infrastructure routière dans les collectivités de la Nouvelle-Écosse (plus de 299 millions de dollars).

Grâce à l'entente annoncée aujourd'hui, les collectivités de la Nouvelle-Écosse recevront plus de 318 millions de dollars au titre du FDCC au cours des cinq prochaines années.

L'amélioration des infrastructures municipales dont la population dépend est un élément important de la réponse à la crise du logement. La croissance des collectivités doit être soutenue par des logements abordables et par des infrastructures, notamment des réseaux de transport en commun, des centres de loisirs et des systèmes modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Nous sommes fiers de travailler ensemble pour bâtir des collectivités plus inclusives et mieux reliées en mettant en place les infrastructures publiques dont les résidents de la Nouvelle-Écosse ont besoin. »

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada