ST. JOHN'S, NL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités, et l'honorable Dr John Haggie, ministre des Affaires municipales et provinciales de Terre-Neuve-et-Labrador, ont publié une déclaration conjointe :

« Ensemble, nous avons finalisé une nouvelle entente au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC). Cette entente décennale vise à fournir aux collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador un financement prévisible, stable et à long terme qu'elles pourront investir dans leurs priorités en matière d'infrastructures locales.

Il est essentiel d'investir dans les infrastructures pour bâtir des collectivités où les Canadiens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Le FDCC a permis d'investir dans de grands projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et-Labrador, notamment :

1 383 005 $ pour améliorer 360 mètres de la promenade Archibald, dans la municipalité de Paradise. On y installera un égout pluvial, des bordures et des caniveaux, on effectuera des travaux d'asphaltage et on construira des trottoirs;

26 804 $ pour la fourniture et l'installation de pierres de protection afin de stabiliser le brise-lames dans la municipalité de Chapel Arm ; et,

; et, 71 749 $ pour la fourniture et l'installation d'un revêtement en caoutchouc afin d'améliorer l'accessibilité du parc Cobb's Pond Rotary de la municipalité de Gander.

Grâce à l'entente, les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador recevront plus de 168,7 millions de dollars au titre du FDCC au cours des cinq prochaines années.

L'amélioration des infrastructures municipales dont la population dépend est un élément important de la réponse à la crise du logement. La croissance des collectivités doit être soutenue par des logements abordables et par des infrastructures, notamment des réseaux de transport en commun, des centres de loisirs et des systèmes modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Nous sommes fiers de renouveler cette entente qui permettra de mettre en place et de soutenir les infrastructures publiques dont les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ont besoin. »

Faits en bref



Partout au Canada , le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base.

, le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base. De 2014 à 2024, on a investi plus de 2,4 milliards de dollars par année dans plus de 3600 collectivités du Canada au titre du FDCC. Cette somme a été investie dans le cadre de 19 catégories de projets, entre autres le transport en commun, les autoroutes, les routes et les ponts locaux, les infrastructures de loisirs, les systèmes énergétiques communautaires et les infrastructures d'approvisionnement en eau potable.

au titre du FDCC. Cette somme a été investie dans le cadre de 19 catégories de projets, entre autres le transport en commun, les autoroutes, les routes et les ponts locaux, les infrastructures de loisirs, les systèmes énergétiques communautaires et les infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Au cours des cinq premières années de l'entente, Terre-Neuve-et- Labrador recevra plus de 168,7 millions de dollars, dont 32,1 millions de dollars au cours de l'exercice 2024-2025.

recevra plus de 168,7 millions de dollars, dont 32,1 millions de dollars au cours de l'exercice 2024-2025. Le FDCC soutient des projets d'infrastructure qui aident à accroître l'offre de logements. Il constitue une source permanente et indexée de financement qui est versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

L'accès au financement dans le cadre du FDCC sera lié à la prise de mesures par les provinces, les territoires et les municipalités pour accroître l'offre de logements au Canada .

Liens connexes

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador

Canada Community-Building Fund (Formerly the Gas Tax Program) - Municipal and Provincial Affairs

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Michelle Hunt Grouchy, Affaires municipales et provincials, 709-729-5539, 682-6593, [email protected]