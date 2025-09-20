OTTAWA, ON, le 20 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la conseillère à la sécurité nationale et au renseignement du Canada, Nathalie G. Drouin, a fait la déclaration suivante :

« Jeudi, alors que je me trouvais en Inde, j'ai rencontré M. Ajit Doval, conseiller à la sécurité nationale de l'Inde. Nous avons discuté de nos préoccupations respectives en matière de sécurité, et nous nous sommes engagés à respecter le principe de non-ingérence, y compris en nous abstenant de la répression transnationale. Nous avons également convenu de l'importance de l'échange d'information et de la réactivité mutuelle.

Cette réunion faisait suite à des discussions constructives entre le premier ministre Carney et le premier ministre Modi lors du Sommet des dirigeants du G7 à Kananaskis (Alberta) pendant l'année de la présidence canadienne du G7. Grâce à ces pourparlers et au récent échange de hauts-commissaires entre les deux pays visant à renouveler les relations diplomatiques, nous avançons des relations fondées sur le respect mutuel, la primauté du droit et un engagement envers le principe de souveraineté et d'intégrité territoriale. »

