OTTAWA, ON, le 21 nov. 2021 /CNW/ - Le Canada est une nation océanique fière, avec trois océans et le plus long littoral au monde. Avec une richesse d'écosystèmes marins diversifiés, la pêche est depuis longtemps une force vitale dans l'économie, la culture et le mode de vie de tant de communautés à travers le pays. À l'occasion de la Journée mondiale des pêches, nous nous souvenons de notre responsabilité envers nos océans -- protéger et revitaliser leurs écosystèmes marins, afin qu'ils puissent continuer à nous nourrir, et à nous fournir des emplois ainsi que des opportunités pour les générations à venir.

C'est pourquoi Pêches et Océans Canada continue de travailler avec des partenaires autochtones, les provinces, les territoires, l'industrie, les collectivités locales, et d'autres intervenants, pour gérer, protéger et reconstituer de façon viable nos stocks de poissons et leurs habitats d'un océan à l'autre.

Nous avons réalisé des progrès significatifs avec nos partenaires, notamment en renforçant la Loi sur les pêches du Canada, en mettant en œuvre des plans de reconstitution des stocks, en luttant contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en désignant plus de zones de protection marine, et en retirant les engins fantômes si nuisibles de nos océans.

Cependant, beaucoup de travail reste à faire.

Ensemble, nous continuerons d'élaborer une Stratégie nationale de l'économie bleue, qui permettra aux écosystèmes marins de prospérer, de faire progresser la recherche et les mesures visant à renforcer la capacité de l'océan à séquestrer le carbone, ainsi qu'à restaurer sa biodiversité et son abondance, et de soutenir les personnes dont les moyens de subsistance dépendent de la santé des océans. Grâce à l'innovation, à la collaboration et aux partenariats, nous continuerons de revitaliser, d'accroître et de conserver le secteur canadien du poisson et des fruits de mer, de manière à placer l'intendance environnementale au-dessus de tout, pour faire en sorte que les Canadiens puissent continuer à pêcher pendant encore de nombreuses années.

SOURCE Pêches et Océans Canada

