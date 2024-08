GATINEAU, QC, le 28 août 2024 /CNW/ - La sous-ministre des Services aux Autochtones, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Nous avons été informés des accusations portées contre un résident d'Ohsweken âgé de 58 ans concernant la possession de matériel pédopornographique.

Il s'agit d'une nouvelle inquiétante et nous mettrons tout en œuvre pour soutenir au mieux la communauté.

Nous avons mis en place un important dispositif de soutien en santé mentale, immédiatement opérationnel. Par ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration avec les dirigeants des Six Nations pour déterminer et coordonner les mesures de soutien supplémentaires nécessaires à la communauté et à la population.

Pour un complément d'information, veuillez communiquer avec la police de Six Nations.

Si vous (ou l'une de vos connaissances) avez besoin d'aide immédiate, appelez la ligne d'écoute téléphonique de Six Nations (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) au 519-445-2204 ou au 1-866-445-2204 (sans frais). »

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Le service de police de Six Nations, [email protected]