Le premier ministre Carney annonce le nom du fournisseur retenu pour le Programme de sous-marins canadiens de patrouille - le plus important programme d'approvisionnement en matière de défense de l'histoire du Canada

HALIFAX, NS, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Les certitudes qui guidaient notre approche de la défense et de la sécurité depuis des décennies sont aujourd'hui ébranlées. Les changements climatiques font que notre région arctique se réchauffe près de trois fois plus vite que la moyenne mondiale, un changement que les grandes puissances cherchent à exploiter. Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, le Canada doit être prêt à se défendre et à protéger ses Alliés. À cette fin, le nouveau gouvernement du Canada a atteint l'objectif de 2 % en matière de dépenses militaires pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin. Il a également transformé les processus d'approvisionnement en matière de défense et a conclu plus de 20 partenariats dans les domaines de la défense et de la sécurité en l'espace d'un an.

Le Programme de sous-marins canadiens de patrouille est au cœur de cette mission. Les sous-marins permettent à la Marine royale canadienne de se défendre contre les menaces, tant près des côtes canadiennes que loin d'elles. Pourtant, notre flotte actuelle vieillit, et seul l'un des quatre sous-marins qui la composent est en état de naviguer. Comme le Canada possède le plus long littoral au monde, il est essentiel qu'il puisse déployer des moyens de surveillance sous-marine. Notre sécurité et notre souveraineté en dépendent.

Aujourd'hui, à la Base des Forces canadiennes Halifax, le premier ministre Mark Carney a annoncé que la société Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) avait été retenue comme fournisseur privilégié pour entamer les négociations en vue de la livraison de la prochaine flotte de sous-marins du Canada à la Marine royale canadienne. Il s'agira du plus important approvisionnement en matière de défense de l'histoire du Canada, lequel permettra à la Marine royale canadienne de disposer des capacités nécessaires pour protéger la population canadienne.

Le 212CD de TKMS, doté de signatures acoustiques et magnétiques ultra faibles, est l'un des sous-marins les plus furtifs au monde. Il est capable d'effectuer des patrouilles dans l'Arctique, d'assurer une surveillance sous-marine et de déployer des forces spéciales, et il est entièrement interopérable avec l'OTAN. Cette classe de sous-marin offre une combinaison inégalée de technologies de pointe et de létalité qui permettra à la Marine royale canadienne de détecter, de suivre, de dissuader et, si nécessaire, de vaincre ses adversaires dans les trois océans bordant le Canada. Cet approvisionnement contribuera à renforcer la sécurité du Canada grâce à une plateforme partagée avec l'Allemagne et la Norvège, deux des plus proches Alliés du Canada.

Le gouvernement du Canada et TKMS vont maintenant entamer des négociations afin de finaliser les contrats ainsi que tous les accords nécessaires à la mise en œuvre du Programme de sous-marins canadiens de patrouille. Le Canada conclura les contrats au plus tard à la fin de l'année 2027, les quatre premiers sous-marins devant être livrés avant la date prévue, en 2034. Si les négociations avec le fournisseur privilégié n'aboutissent pas, le Canada pourrait désigner la société Hanwha Ocean comme fournisseur privilégié et entreprendre des négociations avec cette dernière.

Le Programme de sous-marins canadiens de patrouille est dirigé par l'Agence de l'investissement pour la défense en lien avec la Stratégie industrielle de défense du Canada. Il illustre l'approche de collaboration du cadre construire-collaborer-acheter, qui mise sur la collaboration avec des Alliés de confiance pour renforcer les capacités du Canada tout en assurant des retombées industrielles et économiques pour le pays. Ce programme accordera la priorité aux investissements réalisés dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du Canada, dans le but de créer des emplois bien rémunérés, de mettre à profit les capacités des industries canadiennes de la défense et de maximiser les retombées pour les travailleurs et les entreprises de chez nous.

Le Canada assume l'entière responsabilité de sa défense, y compris dans l'Arctique. À cet égard, nous avons procédé à la plus forte augmentation des investissements dans la défense depuis une génération. De plus, nous transformons notre système de réglementation afin de le faire passer d'un système qui se limite à répondre à des besoins de base à un système permettant de développer rapidement notre base industrielle de défense à grande échelle. C'est en investissant dans notre population, nos capacités, notre industrie et nos partenariats que nous bâtissons un pays plus fort, plus sécuritaire et plus apte à relever les défis de notre époque, à soutenir nos Alliés et à offrir un avenir plus sûr et plus prospère aux prochaines générations.

Citations

« Dans un monde plus dangereux et plus divisé, le Canada doit être prêt à défendre ses intérêts, à protéger sa population, à stimuler son économie et à assurer son avenir. C'est pourquoi nous lançons avec rapidité, ambition et rigueur le plus important projet d'approvisionnement en matière de défense de l'histoire de notre pays. La future flotte de sous-marins du Canada assurera la sécurité de nos côtes et de nos eaux, tout en générant des retombées considérables et durables pour les travailleurs et les industries de chez nous. Aux côtés de nos Alliés allemands et norvégiens, nous construirons rapidement et à grande échelle afin de renforcer nos capacités et notre autonomie stratégiques. Nous bâtirons cette flotte pour bâtir un Canada plus fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« La décision prise aujourd'hui permettra de doter la Marine royale canadienne d'une capacité essentielle, grâce à laquelle nous pourrons assurer la défense et la sécurité du vaste littoral canadien. Cet investissement historique dans les Forces armées canadiennes générera d'importantes retombées économiques et contribuera à créer des emplois d'un océan à l'autre. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Ce programme d'approvisionnement de sous-marins historique représente bien plus qu'un simple investissement dans la sécurité du Canada : c'est un investissement dans la population canadienne. En tirant parti de la Politique des retombées industrielles et technologiques, nous allons créer des emplois bien rémunérés, renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays, soutenir les entreprises et les innovateurs canadiens, et générer des retombées économiques à long terme dans tout le pays. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« L'annonce d'aujourd'hui démontre que le Canada est capable d'évoluer au rythme des enjeux actuels. Mener à bien un processus d'approvisionnement de cette envergure en environ huit mois, tout en assurant une évaluation rigoureuse et équitable, constitue une étape importante dans la modernisation des processus d'approvisionnement en matière de défense. Comme en témoigne cette réalisation, le gouvernement reconnaît que la sécurité nationale et la sécurité économique vont de pair. Nous avons évalué les propositions en fonction de la capacité des fournisseurs à doter la Marine royale canadienne de capacités de classe mondiale. Dans le cadre de notre approche construire-collaborer-acheter, nous avons également évalué les propositions en fonction des avantages à long terme qu'elles apporteront aux travailleurs, à l'industrie et à l'innovation au Canada. Finalement, ce processus a permis de trouver deux fournisseurs très fiables. En désignant à la fois un fournisseur privilégié et un fournisseur de réserve, nous avons renforcé la résilience de ce programme et permis au Canada de se doter de cette capacité essentielle plus rapidement et avec davantage de confiance. »

-- L'hon. Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

Faits saillants

Le Programme de sous-marins canadiens de patrouille permettra de livrer jusqu'à 12 sous-marins modernes destinés à remplacer les sous-marins vieillissants de la classe Victoria. Les sous-marins actuels de la flotte de la Marine royale canadienne resteront opérationnels jusqu'au milieu ou à la fin des années 2030. Afin de veiller à ce que l'investissement proposé génère des retombées économiques à long terme pour la population canadienne, le Programme sera assujetti à la Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada, qui a été modernisée.

Afin de sélectionner un fournisseur privilégié, le gouvernement du Canada a mené un processus d'approvisionnement rigoureux, en plusieurs étapes, notamment les suivantes : Demande de renseignements pour la période allant de septembre 2024 à février 2025. Sélection de deux fournisseurs qualifiés le 26 août 2025. Publication des instructions relatives aux propositions en novembre 2025. Soumission des propositions en mars 2026. Processus de clarification et de modification de la soumission, conforme à la Stratégie industrielle de défense du Canada, conclu le 29 avril 2026.

La mise en œuvre du Programme de sous-marins canadiens de patrouille contribue à donner suite aux engagements plus larges pris par le Canada en matière de souveraineté, de défense continentale et de sécurité collective avec ses alliés, notamment dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord.

Afin de permettre aux industries de la défense de se diversifier plus facilement et de maximiser les retombées offertes à l'économie canadienne, le gouvernement a mis en place l'Agence de l'investissement pour la défense et adopté la Stratégie industrielle de défense. L'Agence de l'investissement pour la défense modernise les achats de défense du Canada en centralisant le savoir-faire, en réduisant la paperasserie et en simplifiant les processus de prise de décision afin de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie industrielle de défense du Canada et l'accélération des investissements en défense. La Stratégie industrielle de défense permet à l'industrie canadienne de tirer parti d'un investissement de 180 milliards de dollars dans les occasions d'approvisionnement en matière de défense et de 290 milliards de dollars dans les occasions d'investissement en capital liées à la défense au Canada dans les 10 prochaines années.



Liens connexes

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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