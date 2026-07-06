Le mardi 7 juillet 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

06 juil, 2026, 19:23 ET

OTTAWA, ON, le 6 juill. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Ankara (Türkiye)


9 h 30             

Le premier ministre arrivera à Ankara, en Türkiye.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

11 h 30           

Le premier ministre rencontrera le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

14 h 30           

Le premier ministre rencontrera le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

15 h 15           

Le premier ministre participera à une discussion sur les capacités de défense dans le cadre du Forum de l'industrie de la défense du Sommet de l'OTAN.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités et diffuseur hôte

20 h 10           

Le premier ministre arrivera à une réception tenue par le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.



Note à l'intention des médias :

  • Diffuseur hôte

20 h 20           

Le premier ministre participera à la photo de famille du Sommet de l'OTAN 2026.



Note à l'intention des médias :

  • Photographes hôtes seulement

20 h 30           

Le premier ministre assistera à un dîner tenu par le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.



Fermé aux médias.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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