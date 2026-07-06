Le mardi 7 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
06 juil, 2026, 19:23 ET
OTTAWA, ON, le 6 juill. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
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Ankara (Türkiye)
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9 h 30
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Le premier ministre arrivera à Ankara, en Türkiye.
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Note à l'intention des médias :
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11 h 30
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Le premier ministre rencontrera le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.
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Note à l'intention des médias :
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14 h 30
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Le premier ministre rencontrera le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.
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Note à l'intention des médias :
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15 h 15
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Le premier ministre participera à une discussion sur les capacités de défense dans le cadre du Forum de l'industrie de la défense du Sommet de l'OTAN.
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Note à l'intention des médias :
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20 h 10
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Le premier ministre arrivera à une réception tenue par le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.
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Note à l'intention des médias :
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20 h 20
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Le premier ministre participera à la photo de famille du Sommet de l'OTAN 2026.
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Note à l'intention des médias :
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20 h 30
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Le premier ministre assistera à un dîner tenu par le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.
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Fermé aux médias.
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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