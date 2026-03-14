OSLO, Norvège, le 14 mars 2026 /CNW/ -

Alliés nordiques et partenaires stratégiques

Le premier ministre de la Norvège, M. Jonas Gahr Støre, a accueilli à Oslo le premier ministre du Canada, M. Mark Carney, dans le cadre de la première visite officielle de ce dernier en Norvège à titre de premier ministre.

Les dirigeants ont souligné l'étroite relation bilatérale qui unit depuis longtemps le Royaume de Norvège et le Canada et qui se fonde sur des valeurs communes, des intérêts mutuels et une vaste coopération en tant que nations arctiques et membres fondateurs de l'OTAN.

Dans un contexte de crises et de conflits géopolitiques, notamment l'agression que mène actuellement la Russie contre l'Ukraine, et devant l'incertitude économique qui s'accroît, ils ont réaffirmé l'importance cruciale des relations transatlantiques solides pour la stabilité du monde et de l'Arctique. Ils ont également réitéré leur attachement commun à l'OTAN, pierre angulaire de la sécurité transatlantique. Les dirigeants ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine, qui lutte pour son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale, contribuant ainsi directement à notre sécurité commune.

Ils ont souligné leur engagement commun en faveur de la démocratie, du multilatéralisme, du commerce libre et équitable, de la promotion des droits de la personne, y compris la protection, la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux des peuples autochtones, qui constituent les éléments fondamentaux d'un monde fondé sur le droit international. Ils ont aussi souligné l'importance de disposer de chaînes d'approvisionnement sûres, diversifiées et durables.

Compte tenu de l'importance stratégique de l'Arctique et des graves répercussions du changement climatique sur cette région, ils ont réaffirmé l'engagement des deux pays à atteindre les objectifs de développement durable et les objectifs à long terme de l'Accord de Paris.

Les dirigeants ont convenu de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines suivants :

Engagement en faveur de la sécurité et de la coopération dans l'Arctique

La Norvège et le Canada travailleront ensemble en vue de renforcer les capacités de dissuasion et de défense dans la région dans le cadre d'exercices comme l'opération Cold Response et l'opération Nanook. Ils reconnaissent que la sécurité de l'Arctique est une question de sécurité nationale pour le Canada comme pour la Norvège. À cette fin, les dirigeants ont convenu d'instaurer un dialogue bilatéral sur l'Arctique dans une perspective globale afin de faire progresser la coopération en matière de sécurité et de défense dans la région. La Norvège et le Canada conviennent également d'examiner des moyens d'élargir la coopération en matière de science et de recherche liée à leurs intérêts communs dans l'Arctique. Reconnaissant les capacités cruciales de dissuasion et de défense de l'OTAN, nous continuerons à renforcer la sécurité dans l'Arctique dans le cadre de l'OTAN. À ce titre, nous nous réjouissons de l'activité de surveillance renforcée Arctic Sentry de l'OTAN, qui renforce la capacité de dissuasion de l'OTAN dans l'Arctique et le Grand Nord au sein de la zone de responsabilité du SACEUR.

Reconnaissant l'importance cruciale des communications militaires sécurisées et fiables dans l'Arctique et compte tenu des investissements importants actuellement réalisés au Canada et en Norvège pour mettre en place des capacités de communication par satellite révolutionnaires dans l'Arctique, les dirigeants ont convenu d'examiner des possibilités d'accords sur les communications militaires par satellite sécurisées qui améliorent l'interopérabilité et contribuent ainsi à renforcer la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de l'Arctique. Ces travaux s'appuieront sur des projets menés par les deux pays, notamment le partenariat stratégique récemment annoncé entre le Canada et les sociétés Telesat et MDA Space, qui prévoit le développement et le renforcement des capacités de communications militaires par satellite dans le cadre du Projet de communications par satellite améliorées - Polaire (PCSA-P).

Soutien à l'Ukraine

La Norvège et le Canada continueront de collaborer avec les Alliés pour concrétiser leur engagement à fournir des garanties de sécurité solides à l'Ukraine, notamment en renforçant le soutien militaire et l'aide aux efforts de reconstruction, tout en assurant une coordination dans l'imposition de sanctions et leur application, y compris en ce qui a trait à la lutte contre la flotte fantôme russe. Nous restons déterminés à maintenir les sanctions visant les recettes pétrolières, sachant que les exportations d'énergie restent l'une des principales sources de financement de la guerre que mène le Kremlin. Tout assouplissement de ces mesures risquerait de nuire aux efforts collectifs visant à freiner la machine de guerre russe.

La Corporation commerciale canadienne (CCC) et l'Agence norvégienne du matériel de défense (NDMA) ont l'intention de coopérer dans le cadre d'un accord intergouvernemental qui ouvrira de nouvelles perspectives pour le Canada et la Norvège, notamment en facilitant l'acquisition de matériel militaire destiné à soutenir l'Ukraine.

Le Canada et la Norvège réaffirment leur volonté commune d'aborder les conséquences humaines de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, notamment en assurant le retour des enfants ukrainiens déportés illégalement ou transférés de force par la Russie ainsi que des prisonniers de guerre et des civils détenus illégalement. À cette fin, le Canada et la Norvège, en collaboration avec l'Ukraine, ont annoncé qu'ils organiseront une conférence ministérielle à Toronto les 28 et 29 septembre 2026.

Coopération industrielle et économique

La Norvège et le Canada encourageront le partenariat industriel dans les domaines de l'espace, de l'intelligence artificielle, de la numérisation et des minéraux critiques en vue d'accroître la résilience de la chaîne d'approvisionnement, de stimuler l'innovation, de faciliter la mise en relation d'entreprises et de renforcer la coopération globale en matière de sécurité, de durabilité et de création d'emplois.

La Norvège et le Canada se feront également les défenseurs du commerce fondé sur des règles, en collaborant pour renforcer la sécurité économique et la résilience, et pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement sûres et diversifiées. À cette fin, les dirigeants ont chargé leurs ministres du commerce d'examiner, en collaboration avec les membres de l'AELE, la modernisation de l'Accord de libre-échange Canada-AELE.

Espace

Le Canada et la Norvège renforcent leur coopération dans le domaine spatial et dans d'autres domaines essentiels à la souveraineté, à la sécurité et à la résilience économique, y compris dans le Nord. L'Agence spatiale canadienne et l'Agence spatiale norvégienne élaborent actuellement un protocole d'entente visant à :

renforcer la collaboration en matière de capacités spatiales et à double usage qui répondent aux besoins de l'Arctique et du Nord, notamment l'observation de la Terre, la navigation, les communications et la connaissance du domaine maritime;

encourager la coopération entre les organismes gouvernementaux, les instituts de recherche et l'industrie afin de soutenir l'innovation, le développement des talents et les possibilités commerciales dans le secteur spatial;

promouvoir l'interopérabilité et l'échange d'information, s'il y a lieu, en fonction des intérêts nationaux et des engagements pris avec les Alliés.

En outre, la Norvège et le Canada lancent une feuille de route bilatérale dans l'objectif de resserrer leur collaboration dans le domaine spatial par le renforcement de leurs relations institutionnelles bilatérales en matière de défense. La Norvège et le Canada feront progresser leurs intérêts, valeurs et responsabilités communs dans le domaine spatial afin de renforcer la posture de dissuasion et de défense à l'échelle des pays et de l'OTAN, en particulier dans l'Arctique.

Coopération en matière de souveraineté technologique et d'intelligence artificielle

La Norvège et le Canada conviennent d'étudier les occasions de resserrer la coopération à l'égard de la souveraineté technologique et de l'intelligence artificielle (IA), qui peuvent contribuer à accroître leurs capacités et à réduire leurs dépendances. Ils souhaitent notamment voir si la Norvège peut adhérer à l'Alliance pour la souveraineté technologique.

Pour améliorer la sécurité économique et la prospérité collectives, la Norvège et le Canada ont publié une Déclaration commune entre le Canada et la Norvège sur la coopération en matière de technologie et d'IA souveraines dans laquelle ils ont convenu d'explorer la possibilité de collaborer afin de renforcer les capacités numériques souveraines, d'élargir l'accès abordable aux capacités de calcul de l'IA, de promouvoir des modèles d'IA de pointe sûrs et responsables et de favoriser l'adoption de l'IA et des technologies dans l'ensemble de l'industrie et du secteur public. Ils examineront également leurs intérêts communs en matière de recherche et d'innovation dans les domaines de l'IA et des technologies quantiques. En outre, ils exploreront les moyens de renforcer les liens commerciaux et la coopération entre les entreprises des deux pays.

Conscients de leurs valeurs communes et de leur partenariat solide, qui est ancré dans la démocratie, la primauté du droit et les droits de la personne, les deux pays continueront de coopérer au sein de tribunes multilatérales comme l'OCDE et le Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle.

Minéraux critiques

Le ministre du Commerce et de l'Industrie de la Norvège et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada ont signé un protocole d'entente sur les minéraux critiques afin de renforcer la collaboration entre les deux pays et de mettre en place des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques sûres et résilientes. Ce protocole comprend les mesures suivantes :

Encourager les partenariats commerciaux ainsi que les échanges et les investissements entre les entreprises canadiennes et norvégiennes.

Faciliter l'échange de connaissances techniques dans les domaines de l'exploration minière, de l'exploitation minière et de la transformation à valeur ajoutée des ressources.

Favoriser la collaboration entre les commissions géologiques nationales du Canada et de la Norvège dans les domaines de l'exploration et de l'évaluation des minéraux critiques et de la recherche géoscientifique.

Assurer l'échange de pratiques exemplaires en ce qui concerne l'exploration minière, les études d'impact sur l'environnement, les pratiques minières durables, les protocoles de fermeture et de remise en état des mines ainsi que la participation des communautés autochtones et des communautés locales.

Coopération dans le secteur de l'énergie

La Norvège et le Canada mettront à profit leur position de chefs de file mondiaux pour assurer une gestion abordable, sûre et durable de l'énergie et des ressources. Ayant des atouts complémentaires dans les secteurs de l'énergie conventionnelle et de l'énergie propre, la Norvège et le Canada comptent renforcer leur collaboration en faveur de la transition énergétique mondiale et de générer de nouvelles perspectives et avancées dans ces domaines. Pour ce faire, ils vont notamment favoriser l'échange de pratiques exemplaires et de savoir-faire en matière de gestion des ressources conventionnelles et non conventionnelles, et déployer des efforts visant à promouvoir la production durable de pétrole et de gaz, les énergies renouvelables et la mise au point de technologies propres.

Climat, biodiversité et océans

La Norvège et le Canada restent déterminés à soutenir la coopération internationale en faveur du climat et de la nature ainsi qu'à respecter les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de l'Accord de Paris et du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. Nous continuerons à lutter contre les changements climatiques dans l'Arctique, en tirant parti de notre leadership collectif et de notre savoir-faire technique en matière de réduction des polluants climatiques à courte durée de vie, conformément aux objectifs de l'Engagement mondial sur le méthane et du Conseil de l'Arctique sur la réduction accrue des émissions de carbone noir et de méthane. Il est essentiel de réduire la déforestation tropicale pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de climat et de nature ainsi que pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales et assurer la sécurité alimentaire. La Norvège et le Canada restent déterminés à coopérer étroitement pour gérer de manière durable 100 % des océans relevant de leur territoire national, en s'appuyant sur des plans pour des océans durables. Ils travailleront avec les autres membres du Groupe d'experts de haut niveau pour une économie océanique durable afin de mettre en œuvre cette approche et d'amener tous les États côtiers et océaniques à se joindre à cet effort.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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