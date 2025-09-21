Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que le sport, les loisirs et l'activité physique soient plus sécuritaires pour tout le monde.

GATINEAU, QC, le 21 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), ont publié la déclaration suivante :

« La Semaine de sensibilisation aux commotions cérébrales 2025 est l'occasion de mettre l'accent sur les véritables répercussions des commotions cérébrales. Elle permet de partager les meilleures pratiques, d'aider à la guérison et de s'assurer que tout le monde, des athlètes au personnel enseignant en passant par les parents, comprend la gravité de ce type de traumatisme crânien.

Les commotions cérébrales peuvent survenir de plusieurs façons. Un coup à la tête, au cou, au visage ou même au reste du corps peut secouer le cerveau à l'intérieur du crâne, entraînant des symptômes tels que des nausées, de la confusion, une sensibilité à la lumière et des étourdissements. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais il est essentiel de les reconnaître rapidement pour favoriser un prompt rétablissement. Les commotions cérébrales peuvent avoir des effets à court et à long terme sur la santé du cerveau. On doit sensibiliser la population aux commotions cérébrales, car elles touchent un grand nombre de personnes au Canada. En 2023-2024, on estime que 105 400 personnes de 5 ans ou plus ont reçu un diagnostic de commotion cérébrale dans les services d'urgences canadiens.

Afin d'améliorer la sécurité de la population et de réduire le nombre de commotions cérébrales dans le sport et les loisirs, le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les provinces et les territoires pour mener des efforts nationaux visant à sensibiliser la population, à prévenir et à déceler les commotions cérébrales, et à les soigner. Nous voulons nous assurer que les athlètes, les entraîneuses et entraîneurs, et les parents disposent des connaissances et des ressources nécessaires pour reconnaître les risques et réagir avec prudence. De plus, tous les organismes nationaux de sports financés par le gouvernement fédéral doivent adopter une politique en matière de commotions cérébrales pour recevoir du financement.

Nous ne pouvons souligner la Semaine de sensibilisation aux commotions cérébrales sans parler du regretté Ken Dryden et de son important travail dans ce domaine. Ken Dryden était un ardent défenseur de la prévention des commotions cérébrales au hockey. Grâce à son livre Game Change et à son engagement public, il nous a tous incités - en particulier les dirigeants, les entraîneurs et les administrateurs sportifs - à faire preuve de créativité pour trouver des moyens novateurs de mettre en œuvre des réformes qui protégeraient mieux les athlètes des commotions cérébrales et autres traumatismes crâniens. Il a été un important partenaire de notre gouvernement dans ce domaine.

Cette semaine et tout au long de l'année, renseignons-nous, découvrons les ressources disponibles et travaillons à rendre la pratique sportive plus sécuritaire pour tous les Canadiens et Canadiennes. »

Liens connexes

Commotions cérébrales : Symptômes et traitement

Commotions cérébrales : Activités sportives et récréatives

Lignes directrices canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport

Commotion cérébrale (SIRC)

Canadiens en santé : Prendre une tête d'avance sur les commotions cérébrales

Image

Link:

Sport2025_SM_ConcussionAwarenessWeek - Dropbox

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alyson Fair, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected], Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]