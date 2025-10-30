GYEONGJU, République de Corée, Le 30 oct. 2025 /CNW/ - Nous, Mark Carney, premier ministre du Canada, et Lee Jae Myung, président de la République de Corée, nous sommes rencontrés aujourd'hui dans le cadre d'une rencontre bilatérale en marge de la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique à Gyeongju, en Corée, afin d'annoncer une nouvelle feuille de route ambitieuse visant à resserrer notre coopération bilatérale en matière de sécurité, de défense et dans des domaines stratégiques connexes, notamment les cybermenaces, les menaces spatiales et les menaces hybrides.

Réaffirmant la force et le dynamisme durables du partenariat stratégique global entre le Canada et la Corée dans un contexte mondial en rapide évolution, et s'appuyant sur la première Réunion ministérielle Canada-République de Corée sur les affaires étrangères et la défense qui s'est tenue en novembre 2024, les dirigeants ont salué la création du partenariat de coopération en matière de sécurité et de défense entre le Canada et la Corée, le premier du genre pour le Canada dans la région indo-pacifique. Ce partenariat historique définit un cadre clair et axé sur l'action pour accélérer la coopération en matière de défense, améliorer l'interopérabilité et la disponibilité opérationnelle, renforcer la coopération industrielle dans le domaine de la défense et contribuer conjointement à la stabilité régionale et mondiale. Ce cadre soutiendra les efforts visant à promouvoir une région indo-pacifique libre, ouverte et fondée sur des règles, à soutenir l'innovation et la résilience dans les industries de la défense et à créer de nouveaux débouchés pour les travailleurs et les entreprises du Canada et de la Corée.

De plus, les dirigeants ont annoncé la conclusion des négociations de fond sur un accord relatif à la protection des informations classifiées militaires et de défense. Cet accord fournira un cadre sûr et fiable pour l'échange et la protection des renseignements classifiés afin de renforcer la coopération en matière de défense, de sécurité et d'industrie de la défense. Une fois en vigueur, l'accord fournira le fondement juridique nécessaire au renforcement de la collaboration dans les domaines des marchés publics de défense, de la sécurité industrielle de défense, de la recherche et de la coordination opérationnelle, marquant ainsi une étape décisive dans l'évolution du partenariat stratégique entre le Canada et la Corée.

Dans un monde frappé par des turbulences de plus en plus intenses, le Canada et la Corée s'engagent conjointement à renforcer et à diversifier leurs relations commerciales et de défense afin de relever des défis communs. Nous sommes conscients que les menaces qui pèsent sur notre sécurité et notre prospérité sont plus interreliées que jamais et réaffirmons notre détermination à consolider notre coopération en tant que partenaires stratégiques dans les domaines de la défense et de la sécurité.

