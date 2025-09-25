OTTAWA, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney et le taoiseach Micheál Martin ont tenu une rencontre bilatérale fructueuse à Ottawa, au cours de laquelle ils ont réaffirmé l'amitié durable entre le Canada et l'Irlande, qui repose sur des valeurs démocratiques communes, des liens historiques profonds et des relations dynamiques entre leurs populations.

Les dirigeants ont réitéré leur engagement commun à l'égard d'un ordre international fondé sur des règles. Ils ont exprimé leur soutien continu à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et ont souligné qu'il fallait instaurer de toute urgence une paix juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur une solution à deux États.

Les dirigeants ont convenu de continuer à intensifier leur collaboration afin de relever des défis mondiaux et de promouvoir leurs intérêts mutuels.

Prospérité économique

Les dirigeants ont reconnu le potentiel transformateur de l'Accord économique et commercial global (AECG). En effet, le commerce de marchandises entre le Canada et l'Irlande a augmenté de 98,5 % en valeur depuis l'application provisoire de l'Accord en 2017. Les dirigeants ont convenu de l'importance de la ratification complète de l'Accord par l'Irlande d'ici 2026, et ils se sont engagés à tirer parti de l'AECG pour offrir de nouvelles possibilités aux entreprises, renforcer la coopération en matière de réglementation et promouvoir une croissance inclusive et durable.

Les dirigeants ont salué la publication du rapport sur les incidences économiques Canada-Irlande, qui souligne la vigueur croissante du commerce et des investissements bilatéraux. Ils ont également réaffirmé leur engagement à resserrer les liens économiques dans de nombreux secteurs.

Pour poursuivre sur cette lancée, le taoiseach a annoncé son intention de retourner au Canada en compagnie d'une délégation commerciale de haut niveau après la ratification de l'AECG. Entre-temps, les deux dirigeants se sont réjouis de la prochaine mission commerciale ministérielle au Canada qui aura lieu en novembre, ainsi que des visites sectorielles ciblées visant à accroître les flux d'investissement et à favoriser l'établissement de partenariats stratégiques, en mettant particulièrement l'accent sur l'énergie, la sécurité et l'innovation.

Partenariat politique et diplomatique

Les deux dirigeants ont réitéré leur engagement commun en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord. Le taoiseach a salué la contribution extraordinaire du Canada à l'Accord du Vendredi saint. Par ailleurs, les deux dirigeants ont accueilli favorablement l'annonce du programme de bourses De Chastelain, un partenariat entre les gouvernements du Canada et de l'Irlande qui permettra de favoriser la paix et la réconciliation et de renforcer les liens universitaires. Ils ont également salué l'accord annoncé récemment entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de l'Irlande, intitulé The Legacy of the Troubles: A Joint Framework on the Legacy of the Troubles (L'héritage des Troubles : un cadre commun sur l'héritage des Troubles).

Reconnaissant les liens historiques profonds qui unissent le Canada et l'Irlande ainsi que les liens étroits entre leurs diasporas, les dirigeants ont dit attendre avec impatience l'initiative culturelle phare Canada-Irlande 180, qui se tiendra en 2027 pour souligner les 180 années écoulées depuis les migrations causées par la Grande Famine de 1847. Cette initiative visera à célébrer notre patrimoine commun et à approfondir nos échanges culturels.

À venir

Le taoiseach a invité le premier ministre Carney à effectuer une visite officielle en Irlande en 2026. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de poursuivre le dialogue et la coopération et de renforcer davantage le partenariat entre le Canada et l'Irlande au profit des générations futures.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]