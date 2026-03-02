NEW DELHI, Inde, le 2 mars 2026 /CNW/ -1. À l'invitation du premier ministre de l'Inde, Son Excellence Narendra Modi, le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, a effectué une visite officielle en Inde du 27 février au 2 mars 2026. Il s'agissait de la première visite du premier ministre Carney en Inde depuis qu'il a assumé les fonctions de premier ministre du Canada et de la première visite bilatérale d'un premier ministre canadien en Inde depuis 2018. Le premier ministre Carney était accompagné d'une délégation canadienne composée de ministres de haut niveau, de dirigeants provinciaux et de PDG de premier plan.

2. Commémorant les 79 ans de l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays, les dirigeants ont réaffirmé l'importance des relations entre le Canada et l'Inde, qui sont fondées sur des valeurs démocratiques communes, des liens solides entre les peuples, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ainsi qu'un engagement commun à l'égard de la primauté du droit.

3. Les dirigeants ont reconnu que, dans un contexte mondial de plus en plus complexe et incertain, un partenariat solide, résilient et tourné vers l'avenir entre deux démocraties dynamiques contribue de façon importante à la prospérité mutuelle et à l'avancement des priorités mondiales communes. Ils ont souligné qu'une coopération plus étroite entre l'Inde et le Canada contribuera à renforcer des règles et les normes internationales appliquées de façon équitable, à accroître la résilience économique, à promouvoir le développement durable et à relever les défis mondiaux, dont les changements climatiques, la transformation technologique rapide et la santé publique. Les dirigeants ont réaffirmé leur volonté commune de travailler ensemble, tant au niveau bilatéral que dans le cadre d'instances multilatérales, pour défendre les valeurs démocratiques, soutenir une croissance inclusive et contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans l'Indo-Pacifique et au-delà.

4. Faisant fond sur cette vision commune, les dirigeants ont convenu d'adopter le principe appelé « Vasudhaiva Kutumbakam » ou « Une Terre, une famille, un avenir » comme cadre directeur global pour le partenariat stratégique renouvelé entre l'Inde et le Canada, ce qui reflète leur engagement en faveur de la durabilité, de l'inclusion et de la responsabilité collective à l'échelle mondiale. Ils ont fait ressortir les points communs entre la vision indienne de Viksit Bharat et le programme Bâtir un Canada fort. Ils ont affirmé qu'une coopération bilatérale renforcée dans les domaines de la croissance, de l'innovation, de la transition énergétique, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, des écosystèmes numériques fiables, des chaînes d'approvisionnement résilientes, de la mobilité des compétences et des talents, et du développement centré sur les personnes servira de catalyseur pour des sociétés résilientes, une prospérité partagée et un avenir plus durable pour les deux pays et le monde entier.

Progrès dans la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route

5. Les deux dirigeants ont salué les progrès importants qui ont été accomplis depuis leurs rencontres en marge du Sommet du G7 à Kananaskis et du Sommet du G20 à Johannesburg dans la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route pour les relations entre le Canada et l'Inde, qui fournit une orientation claire pour le renforcement du partenariat entre les deux pays. Ils ont constaté avec satisfaction la fréquence accrue des échanges bilatéraux au niveau ministériel, qui ont donné un nouvel élan à la coopération bilatérale dans les secteurs prioritaires; ils se sont félicités de l'activation de divers mécanismes de dialogue interinstitutionnel et du renforcement de la mobilisation à l'échelon infranational, soulignant leur importance pour l'approfondissement de la compréhension mutuelle et la coordination des politiques; ont salué le retour des représentants diplomatiques dans leurs missions respectives; et se sont réjouis des mesures constructives qui ont été prises en vue de la normalisation progressive des relations bilatérales au titre d'un engagement commun à renforcer les relations bilatérales dans un esprit de respect mutuel, d'accommodement et de coopération.

6. Les dirigeants ont souligné le solide fondement commercial des liens bilatéraux qui unissent les deux pays, comme en témoignent le lancement des négociations relatives à l'Accord de partenariat économique global (APEG) et les importantes annonces relatives aux affaires et les engagements d'investissement des derniers mois. Ces développements témoignent de l'expansion, de la diversification et de l'approfondissement des relations économiques bilatérales, ainsi que de la confiance croissante des entreprises et des investisseurs au sein des deux marchés. Les dirigeants ont fait remarquer qu'un dialogue soutenu entre l'industrie et le gouvernement, appuyé par un environnement stratégique habilitant, sera essentiel à la création de débouchés dans les secteurs prioritaires et à la transformation de la dynamique commerciale en une croissance économique à long terme mutuellement avantageuse.

7. Poursuivant sur cette lancée, les dirigeants ont convenu d'approfondir la collaboration dans les secteurs prioritaires suivants :

UNE TERRE

Partenariat énergétique stratégique

8. Reconnaissant les forces complémentaires des deux pays en tant que puissances énergétiques, les dirigeants ont convenu de faire progresser le Partenariat énergétique stratégique entre l'Inde et le Canada dans le but d'approfondir la coopération à long terme dans toute la chaîne de valeur de l'énergie. Ils ont réaffirmé l'immense importance de la sécurité énergétique et de la diversification de l'approvisionnement afin d'assurer la sûreté, le bien-être et la vitalité économique des deux pays, et souligné leur engagement commun à renforcer la collaboration dans les domaines de l'énergie propre, de l'énergie conventionnelle, de l'énergie nucléaire civile et des minéraux critiques afin de promouvoir l'abordabilité, la durabilité et la croissance économique.

9. Les dirigeants ont salué la relance du Dialogue ministériel sur l'énergie entre le Canada et l'Inde à l'occasion de la Semaine indienne de l'énergie de 2026. Il s'agira d'une plateforme institutionnelle clé à l'appui d'un dialogue politique de haut niveau qui renforcera la coopération stratégique sur la sécurité énergétique, la diversification de l'approvisionnement et l'intégration des marchés à long terme. Ils se sont également réjouis de la mise au point d'un plan d'action conjoint dans le cadre du Dialogue.

10. Les dirigeants ont également souligné la possibilité d'élargir la coopération entre les chaînes de valeur liées à l'énergie propre et au climat, dont celles de l'énergie renouvelable, de l'hydrogène et de ses dérivés, des biocarburants, du carburant aviation durable, du stockage des batteries, de la modernisation des systèmes électriques, en reconnaissance du rôle central que jouent ces secteurs dans l'atteinte des objectifs communs en ce qui a trait au climat et à la transition énergétique.

11. Les dirigeants ont souligné des solutions visant le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) comme domaine clé de coopération offrant une importante ouverture pour la production durable d'énergie et de minéraux critiques.

12. Les dirigeants ont réaffirmé leur intention de promouvoir un dialogue soutenu entre les gouvernements et les entreprises, notamment grâce à la collaboration et à la coopération continues entre experts par le biais de mécanismes bilatéraux et multilatéraux afin de garantir que le partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie apporte des avantages concrets et durables aux deux pays.

Commerce de l'énergie

13. Les dirigeants ont souligné qu'une mobilisation institutionnelle accrue favoriserait l'expansion du commerce bilatéral dans le domaine de l'énergie, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL), en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en pétrole brut, en produits pétroliers raffinés, en potasse et en uranium. À cet égard, ils ont salué la conclusion d'une entente commerciale de 2,6 milliards de dollars canadiens entre Cameco et le ministère de l'Énergie atomique pour l'approvisionnement en uranium à long terme, ce qui contribuera à la production d'énergie nucléaire civile, aux objectifs de transition vers l'énergie propre et à la sécurité énergétique à long terme de l'Inde. Les dirigeants ont également salué l'intention de l'Inde d'importer du GNL du Canada.

14. Les dirigeants ont indiqué que le Canada est sur le point de devenir un fournisseur mondial majeur de GNL et ont salué l'intention de l'Inde d'importer du GNL du Canada. Ils ont également accueilli favorablement l'émergence, au cours des cinq dernières années, du Canada comme fournisseur important de pétrole lourd. Comme l'Inde est en bonne voie de devenir le pays pouvant le mieux répondre à la demande mondiale croissante en énergie au cours des deux prochaines décennies, dépassant ainsi sa position actuelle en tant que troisième consommateur mondial de pétrole et quatrième importateur de GNL, les deux parties ont reconnu le potentiel important d'expansion du commerce bilatéral de l'énergie. Il s'agit notamment de l'augmentation des importations de pétrole et de GNL canadiens par l'Inde et de l'approvisionnement en produits pétroliers raffinés de l'Inde vers le Canada. Dans ce contexte, le Canada a réaffirmé son intention d'élargir l'infrastructure d'exportation de pétrole lourd et les approvisionnements en GNL vers le marché de l'Indo-Pacifique grâce à son objectif déclaré de produire 50 millions de tonnes de GNL par année d'ici 2030 et jusqu'à 100 millions de tonnes d'ici 2040.

15. Les dirigeants ont aussi salué les discussions tenues entre des entreprises pétrolières et gazières du secteur public indien et des entreprises canadiennes du secteur de l'énergie dans l'objectif d'élargir la coopération bilatérale autour du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Ils ont évoqué les discussions en cours pour conclure la première entente d'approvisionnement en GPL à long terme de l'Inde avec le Canada et se sont dits certains que de tels partenariats permettront de diversifier encore davantage les échanges commerciaux du secteur de l'énergie, de renforcer la sécurité de l'approvisionnement et de créer de nouvelles occasions de collaboration dans la chaîne de valeur des hydrocarbures.

16. Les deux parties ont aussi réaffirmé qu'ils favorisaient l'augmentation des flux d'investissements privés et la conclusion d'ententes d'achat à long terme, notamment au moyen d'outils comme des prêts, du financement et la participation au capital à l'appui de partenariats énergétiques commercialement viables. Dans le cadre du Dialogue Inde-Canada sur l'énergie, les deux parties établiront un plan de travail conjoint afin d'explorer les contrats à long terme et de relever les défis liés à la croissance de ce commerce, notamment les coûts d'expédition et l'augmentation de la disponibilité de l'approvisionnement en pétrole lourd canadien.

Coopération en matière de minéraux critiques

17. Les dirigeants ont souligné leur engagement à approfondir les partenariats d'investissement réciproques à long terme dans l'ensemble des secteurs de l'énergie et des ressources naturelles, reconnaissant aussi l'ampleur des projets en cours et les nouveaux débouchés dans les deux marchés. Par ailleurs, ils ont salué la signature d'un protocole d'entente sur la coopération dans le domaine des minéraux critiques, lequel s'inscrit dans leur engagement commun à bâtir des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques résilientes, sûres et diversifiées. Dans ce contexte, ils ont salué l'appui de l'Inde au Plan d'action pour les minéraux critiques du G7, lequel soutient la production et l'approvisionnement diversifiés et responsables en minéraux critiques et encourage l'investissement et l'innovation dans les chaînes de valeur essentielles à l'énergie propre, à la fabrication de pointe et à la technologie. Les dirigeants ont également discuté de la présence de l'Inde à la réunion de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) en mars 2026, ainsi que de l'engagement concernant la visite au Canada, à l'été 2026, d'une délégation ministérielle indienne chargée de l'énergie et de l'industrie ayant pour but de favoriser de bons résultats commerciaux pour les entreprises canadiennes et indiennes.

18. Les dirigeants ont convenu de renforcer la collaboration en matière d'investissement pour soutenir les technologies d'énergie propre et les industries axées sur l'avenir. Ils se sont aussi entendus pour approfondir la coopération dans le domaine des minéraux critiques et des voies de transition énergétique, notamment en explorant les possibilités de collaboration dans la mise en œuvre l'initiative de l'Inde en matière de stockage des minéraux et en appuyant des résultats commerciaux solides pour les entreprises canadiennes et indiennes, tout en mettant en commun leur expertise en matière de réduction des émissions et de technologies de transition.

Coopération en matière d'énergie propre

19. Les dirigeants ont également salué la signature d'un protocole d'entente sur la coopération en matière d'énergie propre, lequel établit un cadre institutionnel global visant à faire progresser la collaboration bilatérale dans les domaines des énergies solaire, éolienne et bioénergétique, des petites centrales hydroélectriques, du stockage de l'énergie et du renforcement des capacités. Ils ont convenu d'établir un partenariat mutuellement avantageux en matière d'énergie propre qui renforce la sécurité énergétique, accélère la transition énergétique grâce à l'échange de renseignements et à des possibilités d'investissement commun, et qui favorise une mobilisation publique-privée bidirectionnelle dans toute la chaîne de valeur de l'énergie renouvelable, notamment par l'entremise d'un groupe de travail mixte créé à cette fin. Cette coopération appuiera la croissance économique durable, la résilience régionale dans l'Indo-Pacifique et l'objectif commun de bâtir un avenir inclusif axé sur l'énergie propre.

20. Le Canada s'attend à doubler l'approvisionnement en électricité d'ici 2050 et à ajouter des dizaines de gigawatts à ses réseaux d'énergies renouvelables et de stockage de l'énergie. Parallèlement, l'Inde a démontré son leadership et ses capacités dans le domaine des technologies de stockage d'énergie solaire à grande échelle et au niveau des réseaux ainsi que dans celui des modèles évolutifs d'énergie solaire sur les toits et d'autres formes de solutions d'énergie renouvelable distribuée. À cet égard, les dirigeants se sont engagés à convoquer un sommet Inde-Canada sur l'énergie renouvelable et le stockage en 2026 afin de réunir des intervenants de l'industrie, des investisseurs et des décideurs gouvernementaux en vue d'élargir et de diversifier le commerce de ces technologies au Canada, notamment sous la forme de futurs approvisionnements et partenariats dans la chaîne d'approvisionnement.

Climat et environnement

21. Ils ont salué l'approfondissement de la coopération dans le cadre du protocole d'entente existant sur les changements climatiques et l'environnement, soulignant par le fait même la force du partenariat. Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement commun à l'égard d'une action climatique inclusive, équitable et fondée sur la science, inclusive. Ils ont souligné les efforts bilatéraux continus visant à promouvoir le développement durable en luttant contre le changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution et la dégradation des écosystèmes, et ont convenu de renforcer leur collaboration en matière d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation des effets de ceux-ci, de conservation de la biodiversité et de réduction de la pollution plastique, en accordant une attention particulière au renforcement de la résilience et au soutien des communautés vulnérables.

Plateformes mondiales d'énergie propre

22. L'Inde s'est réjouie de l'intention du Canada d'adhérer à l'Alliance solaire internationale, laquelle illustre le ferme engagement du Canada à promouvoir l'énergie propre et les mesures climatiques. Les dirigeants ont fait valoir que la participation du Canada renforcera la coopération internationale quant au déploiement de l'énergie solaire, à l'innovation et au renforcement des capacités, particulièrement dans les régions en développement et celles qui sont vulnérables aux changements climatiques. Ils s'entendent pour dire que le renforcement de la collaboration par l'intermédiaire de l'Alliance solaire internationale complétera les initiatives bilatérales en matière d'énergie propre et contribuera de façon concrète à l'accélération de la transition énergétique mondiale et à l'atteinte des objectifs communs en matière de durabilité.

23. L'Inde s'est réjouie de la signature par le Canada des documents fondamentaux en vue de devenir membre à part entière à l'Alliance mondiale sur les biocarburants. Il a été noté que cette mesure favorisera davantage l'adoption de biocarburants durables à l'échelle mondiale et renforcera la coopération entre les chaînes d'approvisionnement et relativement au déploiement des biocarburants et aux normes connexes, notamment en ce qui concerne la durabilité et les émissions tout au long du cycle de vie.

Agriculture durable et sécurité nutritionnelle

24. Reconnaissant la complémentarité croissante entre l'Inde et le Canada dans les systèmes agricoles et agroalimentaires, les dirigeants ont souligné l'importance de renforcer la coopération pour améliorer la sécurité alimentaire, la productivité agricole et la résilience des chaînes d'approvisionnement. Les dirigeants ont mentionné tout particulièrement l'élargissement des possibilités de collaboration dans les domaines de l'agrotechnologie, de la recherche et de la production alimentaire à valeur ajoutée, et ont convenu que le renforcement du partenariat agricole fera progresser les pratiques agricoles durables, la sécurité nutritionnelle ainsi que le commerce et l'investissement mutuellement avantageux.

25. Les dirigeants ont accueilli favorablement la proposition de collaborer à l'établissement d'un Centre d'excellence en protéines de légumineuses Canada-Inde au NIFTEM Kundli. Ils ont fait valoir les forces complémentaires de la province de la Saskatchewan en tant que chef de file mondial de la production et de l'innovation dans le domaine des légumineuses, et de l'Inde en tant que plus grand producteur et consommateur de légumineuses au monde. Les dirigeants s'entendent pour dire que cette initiative renforcera la collaboration en matière de recherche agroalimentaire, fera progresser la transformation des protéines des légumineuses et le développement d'aliments enrichis, et contribuera à améliorer l'accès à une alimentation abordable et de haute qualité, tout en renforçant les partenariats infranationaux et les liens entre l'industrie et le milieu universitaire entre les deux pays.

UNE FAMILLE

Investir dans les talents

26. Les dirigeants ont souligné le rôle central de l'éducation et de la mobilité des talents dans le développement des liens interpersonnels entre l'Inde et le Canada. Ils ont fait remarquer que le mouvement des étudiants, des chercheurs et des professionnels a été mutuellement bénéfique, ayant permis de renforcer les écosystèmes d'innovation et la croissance économique dans les deux pays.

27. Reconnaissant l'importance de la collaboration universitaire internationale pour ce qui est de favoriser l'innovation, d'améliorer les résultats d'apprentissage et de former une main-d'œuvre prête pour l'avenir, les dirigeants ont convenu d'approfondir la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur en améliorant la formation professionnelle adaptée aux besoins de l'industrie, en élargissant les programmes conjoints, les programmes de double diplôme et les programmes de jumelage, en facilitant la création de campus extraterritoriaux d'établissements canadiens de premier plan en Inde, en renforçant les partenariats de recherche dans le domaine des technologies émergentes et en redynamisant le groupe de travail conjoint sur l'enseignement supérieur afin de soutenir davantage la coopération dans ce domaine.

28. Les dirigeants ont accueilli favorablement le protocole d'entente entre le Conseil panindien pour l'éducation technique et l'organisme canadien MITACS visant à élargir le programme de stages de recherche de Globalink, lequel permettra chaque année à environ 300 étudiants indiens de premier cycle d'effectuer des stages en recherche dans les universités canadiennes. Ils ont fait valoir que cette initiative phare renforcera les liens institutionnels, approfondira la collaboration universitaire entre les disciplines et développera des compétences prêtes pour l'avenir grâce à la recherche pratique et à la formation professionnelle.

29. Les dirigeants voient d'un bon œil la nouvelle Stratégie conjointe en matière de talents et d'innovation, une initiative en cours d'élaboration qui vise à intégrer les capacités canadiennes en matière de recherche et d'innovation dans des secteurs prioritaires communs et à renforcer les flux bidirectionnels de talents grâce à une mobilité structurée, à des parcours de formation communs et à la collaboration en matière de recherche.

30. Les dirigeants ont souligné l'importance de favoriser des partenariats institutionnels plus approfondis, la mobilité des chercheurs et l'échange de connaissances pour faire progresser l'innovation, renforcer les capacités et soutenir les priorités communes de l'Indo-Pacifique. Dans ce contexte, ils ont salué la création du Programme de bourses d'études et de recherche dans l'Indo-Pacifique destinées aux Canadiens (BERIPC) comme une étape importante vers le renforcement des liens en matière d'éducation et de recherche entre les établissements canadiens et indiens. Ils ont souligné que plus de 85 étudiants diplômés et chercheurs canadiens provenant de 11 établissements postsecondaires canadiens se rendront en Inde dans le cadre du programme afin de collaborer avec des universitaires indiens de premier plan dans des domaines prioritaires, comme l'hydrogène propre, la résilience face aux changements climatiques, l'intelligence artificielle, la résilience du commerce et des chaînes d'approvisionnement ainsi que le développement durable. Les dirigeants ont aussi accueilli favorablement la conclusion de 24 protocoles d'entente liés à l'éducation.

Coopération culturelle et entre les populations

31. Compte tenu des profonds liens historiques et des relations dynamiques que les populations de l'Inde et du Canada entretiennent, les dirigeants ont souligné que la coopération culturelle est un pilier de leur relation bilatérale. Ils ont indiqué que les échanges culturels soutenus permettent de mutuellement bien se comprendre, de célébrer la diversité et d'établir des liens durables entre les sociétés des deux pays, tout en favorisant le caractère créatif et novateur de leurs économies. Les dirigeants ont convenu que l'accroissement de leur collaboration dans le secteur de la culture, du patrimoine et des industries de la création enrichira les liens entre leurs pays et contribuera concrètement à leur croissance inclusive ainsi qu'à leur prospérité commune.

32. Les dirigeants ont salué la signature d'un protocole d'entente sur la coopération culturelle : ils réaffirment ainsi leur volonté d'approfondir les liens qui unissent leurs populations grâce à l'élargissement de leur collaboration dans le secteur des arts, du patrimoine, des médias audiovisuels, de la musique et des industries créatives. Ils ont convenu de renforcer la coopération entre les institutions culturelles et les créateurs des deux pays au moyen d'initiatives ciblées.

33. Les dirigeants ont également souligné le potentiel des technologies émergentes, dont la réalité virtuelle et augmentée ainsi que l'intelligence artificielle, dans le secteur de la culture, et ils sont favorables à la tenue d'un dialogue soutenu sur la culture, à des partenariats dans le secteur de la création et de la compréhension mutuelle dans ce secteur.

34. Les dirigeants ont réaffirmé l'importance de renforcer l'autonomie des communautés autochtones et tribales dans les deux pays et ont reconnu la richesse de leur patrimoine culturel, leurs systèmes de connaissances traditionnelles et leur contribution durable au développement de leurs pays. Ils se sont réjouis de la tenue du Bharat Tribal Festival de 2026, qui est un exemple de plateforme utile pour les échanges mondiaux à l'égard de l'entrepreneuriat, de la préservation de la culture et de l'établissement de moyens de subsistance durables. Les dirigeants ont convenu d'encourager le dialogue et la collaboration en faveur des échanges culturels, du perfectionnement des compétences, des connaissances traditionnelles et de l'accès des produits communautaires aux marchés dans le but de renforcer la croissance inclusive et les liens entre les populations des deux pays qui se fondent sur le respect mutuel des diverses cultures et traditions.

35. Les dirigeants ont salué le récent dialogue stratégique Canada-Inde (volet II), qui a réuni des décideurs politiques, des experts, des chefs d'entreprise et des représentants de la société civile pour qu'ils étudient les moyens de traduire la reprise des relations diplomatiques en coopération concrète sur des questions comme la résilience de l'économie, les technologies émergentes, la sécurité énergétique et les échanges entre les populations des deux pays. Ils ont indiqué que ce dialogue de haut niveau souligne l'importance de mobiliser les institutions, d'élargir la collaboration dans ce secteur et de tenir un dialogue stratégique commun pour compléter durablement les mécanismes intergouvernementaux officiels. Les dirigeants ont convenu que la tenue d'un dialogue soutenu dans un cadre formel et le cadre du volet II approfondira la compréhension mutuelle, renforcera la coopération entre les deux pays et orientera les initiatives pratiques et tournées vers l'avenir qui procureront des avantages tangibles aux sociétés des deux pays.

36. Les dirigeants ont reconnu que leurs pays collaborent depuis longtemps de façon marquée dans le secteur de l'aviation civile et que cette collaboration contribue grandement à leur croissance économique ainsi qu'aux liens et aux échanges entre leurs populations. Ils ont exprimé leur souhait d'approfondir cette collaboration en continuant à travailler au renouvellement de leur protocole d'entente sur la coopération dans le secteur de l'aviation civile en faveur d'un secteur de l'aéronautique sûr, sécuritaire, durable et résilient dans les deux pays.

UN AVENIR

Architecture de sciences et technologie

37. Étant donné que la technologie et l'innovation sont des moteurs essentiels de la croissance économique, de la compétitivité et de la résilience des sociétés, les dirigeants ont souligné l'importance d'approfondir la coopération entre l'Inde et le Canada dans les secteurs des sciences, de la technologie et de l'innovation. Cette convergence met en évidence la nécessité de revitaliser les mécanismes institutionnels qui permettent de traduire l'ambition en collaboration coordonnée et axée sur les résultats. La relance du Comité mixte de coopération scientifique et technologique est cruciale et renouvellera la plateforme qui sert à accroître la coopération au sujet des technologies essentielles et émergentes, à renforcer le caractère sûr et fiable des écosystèmes numériques, à accélérer l'innovation dans le secteur des technologies propres et de l'énergie ainsi qu'à élargir les partenariats de recherche.

Coopération dans le secteur de l'espace

38. Les dirigeants ont discuté de l'urgence et des avantages mutuels d'un partenariat stratégique en matière de coopération dans le secteur de l'espace entre les deux organismes et le secteur privé. S'appuyant sur la confiance établie entre l'Agence spatiale canadienne et l'Organisation de recherche spatiale de l'Inde au cours des trente années écoulées depuis la signature du premier protocole d'entente en 1996, les deux organismes et leurs écosystèmes nationaux d'entreprises et de recherche sont à même de saisir rapidement et conjointement les nouvelles occasions qui se présentent.

39. Ce partenariat sera orienté par un accord de mise en œuvre ambitieux dans le cadre du protocole d'entente, qui permettra de concrétiser des projets communs et de faciliter la collaboration technique dans de nouveaux secteurs et des secteurs en émergence, comme ceux de la science de l'atmosphère, de l'exploration spatiale faisant appel à la robotique spatiale et aux vols habités ainsi que des technologies de communication quantique, et de renforcer pour ce faire les capacités et les échanges de connaissances de leurs agences. Plus globalement, ils ont affirmé l'importance de renforcer les liens que les secteurs spatiaux de leurs deux pays entretiennent en encourageant les partenariats parmi les organisations gouvernementales, l'industrie, les entreprises en démarrage, les universités et les établissements de recherche afin de mettre à profit leurs forces complémentaires, de stimuler l'innovation et d'atteindre des objectifs communs en matière de développement.

Coopération dans le secteur du numérique et de l'IA

40. S'appuyant sur leur coopération dans le domaine spatial, l'Inde et le Canada ont l'intention d'explorer des initiatives conjointes visant à intégrer l'IA dans les technologies spatiales et aérospatiales. En concevant conjointement ces outils d'IA destinés aux applications spatiales et à l'observation de la Terre, les deux pays feront progresser l'innovation et renforceront leur souveraineté technologique.

41. Les dirigeants ont convenu d'explorer la collaboration sur des outils appuyés par l'IA afin de renforcer les capacités de diagnostic de la médecine à distance et d'offrir des soins de santé modernes et fiables aux régions éloignées des deux pays.

42. Reconnaissant la valeur des partenariats entre l'industrie et le milieu universitaire, les deux parties ont l'intention de mettre en place un programme transfrontalier d'apprentissage intégré au travail, qui permettra aux ingénieurs et aux chercheurs indiens d'acquérir une expérience pratique dans les instituts de recherche en IA de classe mondiale du Canada et permettra aux ingénieurs canadiens de découvrir l'expertise de l'Inde dans le déploiement à grande échelle d'un écosystème d'infrastructure publique numérique.

43. Conscients de l'importance grandissante de la résilience des réseaux électriques dans le contexte d'une hausse de la demande énergétique et du rôle de plus en plus grand de l'énergie renouvelable, les deux parties ont convenu de resserrer la coopération par l'échange de connaissances sur l'élaboration d'algorithmes d'IA permettant de prévoir les pointes de consommation d'énergie et de mieux gérer le stockage des batteries dans différentes conditions climatiques, à l'appui de réseaux d'électricité fiables, efficaces et résilients face au climat dans les deux pays.

44. Les dirigeants se sont félicités des progrès réalisés dans le cadre du partenariat Australie-Canada-Inde pour la technologie et l'innovation et ont pris acte de la récente réunion des ministres des trois pays responsables de l'IA en marge du Sommet sur l'IA à New Delhi. Ils ont convenu d'élaborer un plan de travail conjoint pour faire progresser la coopération concrète entre les trois pays à l'égard de l'intelligence artificielle et des technologies numériques et ont souligné la possibilité d'approfondir leur collaboration dans les secteurs de l'infrastructure numérique, de la fabrication de semi-conducteurs et de matériel électronique, du calcul de haute performance, de l'Internet des objets, de la cybersécurité et des entreprises en démarrage. Les dirigeants ont en outre convenu de renforcer leurs échanges sur le plan stratégique et celui de la réglementation pour promouvoir la souveraineté, l'inclusivité, l'accessibilité et la fiabilité de l'IA, encourager l'adoption de l'IA et les partenariats connexes entre entreprises et de favoriser le renforcement conjoint des capacités grâce au renforcement des compétences, à la formation et à l'échange de connaissances en faveur de la fiabilité de leur secteur de l'innovation et de résultats tangibles. Les dirigeants ont salué l'encadrement de ces travaux grâce à la signature d'un protocole d'entente trilatéral entre l'Australie, le Canada et l'Inde sur la coopération en matière de technologies et d'innovation.

45. Pour traduire cette vision commune en résultats concrets, les dirigeants ont convenu de structurer le renouvellement du partenariat stratégique entre l'Inde et le Canada autour de deux couches fondamentales.

Couche fondamentale 1 : Coopération dans le secteur de la sécurité et de la défense

Coopération dans le secteur de la sécurité

46. Les dirigeants ont salué les progrès réalisés dans le cadre du dialogue bilatéral habituel des conseillers à la sécurité nationale et l'accord au sujet d'un plan de travail commun qui orientera le renforcement de la coopération au sujet des priorités à l'égard de la sécurité nationale et de l'application de la loi. En tant que démocraties pluralistes, les deux pays ont convenu d'approfondir leur collaboration pour s'attaquer à l'extrémisme violent, au terrorisme, à la criminalité organisée, notamment à la circulation illégale des stupéfiants et des précurseurs du fentanyl, à la cybercriminalité, à l'extorsion, aux fraudes financières, au trafic et aux réseaux de criminels connexes. Les dirigeants se sont dits en faveur de la mise en place de mécanismes de liaison au sujet de la sécurité et de l'application de la loi afin de simplifier les communications et de permettre l'échange d'informations en temps utile. Ils se sont de plus engagés à renforcer la coopération en faveur de la cybersécurité et de l'application de la loi sur l'immigration, conformément aux lois et obligations internationales des deux pays. Ils ont également appelé à la convocation rapide de la prochaine réunion du groupe de travail conjoint sur la lutte contre le terrorisme.

Coopération dans le secteur de la défense

47. Les dirigeants reconnaissent l'utilité de l'augmentation de la coopération militaire concrète et saluent les possibilités d'approfondir les relations dans le secteur de la défense par le biais d'activités de coopération, d'occasions de formation conjointe et d'échanges entre militaires professionnels. Les dirigeants ont salué la mise en place d'un nouveau partenariat en matière de sécurité maritime dans des domaines tels que la coopération en matière de matériel de défense, la résilience des chaînes d'approvisionnement, ainsi que la formation et les exercices.

48. Les deux pays conviennent d'institutionnaliser un dialogue sur la défense entre l'Inde et le Canada pour échanger des points de vue sur leur politique de défense respective, l'évolution de la sécurité régionale et mondiale et les perspectives stratégiques afin de relever les possibilités de collaborer davantage dans le secteur de la défense.

49. Dans ce contexte, ils ont accueilli favorablement la nomination par le Canada d'un attaché de défense en Inde et l'accréditation simultanée par l'Inde de son attaché de défense à Washington D.C. auprès du Canada, considérant qu'il s'agit là d'étapes importantes vers le renforcement des liens institutionnels.

Mobilisation multilatérale et dans l'Indo-Pacifique

50. Les deux pays ont convenu d'approfondir leur coopération dans le cadre d'une série de tribunes régionales et mondiales. Ces engagements renforceront la coordination et la compréhension des priorités mutuelles dans le contexte stratégique qui se fait de plus en plus complexe.

51. Les dirigeants ont convenu que l'Indo-Pacifique revêt une importance stratégique et économique croissante et ont réaffirmé leur engagement en faveur de la liberté, de l'ouverture, de l'inclusivité et de la résilience de cette région. Ils ont souligné l'utilité de la coopération pratique pour la promotion du développement durable, de la sûreté et de la sécurité maritimes, de la résistance aux changements climatiques, de la connectivité et du renforcement des capacités dans l'ensemble de cette région. Les dirigeants se sont engagés à renforcer la coordination par le biais des institutions et partenariats régionaux et mondiaux, en mettant à profit les atouts complémentaires à l'appui du développement des infrastructures, l'inclusion numérique, la préparation aux catastrophes et la croissance axée sur les personnes, tout en mettant de l'avant l'ordre international fondé sur des règles qui respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale.

52. Les dirigeants ont noté la convergence croissante entre la vision de l'Inde pour la région de l'océan Indien et la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, convergence qui repose sur des intérêts communs en vue de la stabilité, du développement durable, de la connectivité et de la croissance inclusive. L'Inde a salué l'intérêt du Canada à se joindre à l'Association des pays côtiers de l'océan Indien en tant que partenaire de dialogue et a reconnu la contribution que le Canada peut apporter grâce à son expertise quant à la gouvernance maritime, à la résistance aux changements climatiques, à l'économie bleue et au renforcement des capacités. Les dirigeants ont convenu de renforcer la coopération dans l'océan Indien par le biais d'initiatives pratiques soutenant la préparation aux catastrophes, le développement des infrastructures, l'inclusion numérique et la croissance centrée sur les personnes, et ont affirmé leur engagement à travailler ensemble avec les partenaires régionaux pour faire progresser un Indo-Pacifique libre, ouvert, inclusif et résilient.

Couche fondamentale 2 : Partenariat commercial fiable

Dialogue des ministres sur le commerce et l'investissement

53. Les dirigeants ont indiqué que le nouveau dialogue des ministres sur le commerce et l'investissement marque une nouvelle phase de mobilisation qui vise à raviver les liens bilatéraux dans le secteur du commerce et de l'investissement et à définir un programme de coopération tourné vers l'avenir, des valeurs démocratiques communes et des complémentarités croissantes sur le plan économique.

Accord de partenariat économique global et architecture des échanges commerciaux

54. Les dirigeants ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la mobilisation économique bilatérale en reprenant les discussions en vue d'un accord de partenariat économique global ambitieux et mutuellement bénéfique. Les dirigeants se sont dits convaincus qu'un cadre commercial global servirait de point d'ancrage économique durable pour le partenariat et soutiendrait l'aspiration des deux pays à accroître leurs échanges commerciaux pour qu'ils atteignent la valeur de 70 milliards de dollars canadiens ou de 4,65 lakhs de crores (INR) d'ici 2030. Ils ont salué la finalisation et la signature du mandat pour les négociations de l'accord ainsi que le lancement des négociations officielles et ont exprimé leur volonté commune de conclure des négociations d'ici la fin de l'année 2026.

Élan commercial

55. Conscientes de l'évolution du paysage économique dans le monde, les deux parties ont souligné l'importance d'entretenir une relation commerciale résiliente, fiable et prévisible qui renforce la stabilité des chaînes d'approvisionnement, qui atténue les points vulnérables à l'externe, qui tient compte des points sensibles de chacun et qui favorise la coopération mutuellement bénéfique dans les secteurs prioritaires. Les deux dirigeants ont également reconnu l'intégration croissante de leurs économies, comme le reflètent les vastes effectifs employés par les entreprises canadiennes en Inde et par les entreprises indiennes au Canada, ce qui témoigne de la présence significative des deux pays sur le plan commercial et qui constitue déjà un point d'ancrage pour le partenariat.

56. Afin de donner davantage d'élan aux liens entre les deux pays sur le plan du commerce et de l'investissement, les dirigeants ont accueilli favorablement un programme de quatre visites réciproques de ministres et de délégations de gens d'affaires, dont deux visites au Canada et deux visites en Inde. Ils ont indiqué que ces échanges permettront de susciter des débouchés commerciaux, d'approfondir les partenariats dans le secteur privé et d'intégrer davantage les économies des deux pays.

Forum des PDG Inde-Canada

57. Les dirigeants ont salué la reconstitution du Forum des PDG Inde-Canada, qui constitue une tribune essentielle pour mobiliser davantage le secteur privé et faire progresser la coopération pratique dans les secteurs prioritaires. Ils ont encouragé les chefs d'entreprise des deux pays à tirer parti du Forum pour définir des possibilités sur le plan du commerce, de l'investissement, de l'innovation et de la résilience des chaînes d'approvisionnement ainsi que pour formuler des recommandations utiles aux négociations de l'accord de partenariat économique global et l'atteinte des objectifs économiques plus larges. Les dirigeants ont convenu que le renforcement de la collaboration entre l'industrie, le gouvernement et les institutions financières sera essentielle pour faire passer la coopération économique bilatérale à un niveau supérieur et procurer des avantages tangibles aux entreprises et aux citoyens des deux pays.

Dialogue des ministres des Finances sur l'économie

58. Les dirigeants ont salué le lancement du dialogue des ministres des Finances sur le secteur économique et financier, qui réunira des responsables de la finance autour d'enjeux tels que la modernisation des paiements, la stabilité financière, l'innovation dans les technologies financières et le développement des marchés de capitaux. À titre de priorité immédiate, ce plan comprendra une collaboration sur l'avenir des services de paiements instantanés et l'exploration des possibilités en matière de transferts de fonds transfrontaliers et de paiements aux commerçants. La National Payments Corporation of India et Paiements Canada seraient invitées à participer, dans le but de stimuler le commerce bilatéral, tout en soutenant le tourisme, l'enseignement, les transferts de fonds et la croissance des PME dans les deux pays. Ils ont indiqué que le premier dialogue des ministres des Finances sur le secteur économique aura lieu en 2026, au moment convenu entre les deux parties.

Conclusion

59. Le premier ministre Carney a exprimé ses sincères remerciements au gouvernement et à la population de l'Inde pour leur chaleureuse hospitalité et a réaffirmé la ferme volonté du Canada de faire progresser ce partenariat global.

60. Les deux dirigeants ont salué la poursuite de la mobilisation aux échelons élevés et se sont dits convaincus que les initiatives décrites dans la présente déclaration commune approfondiront le partenariat entre l'Inde et le Canada, renforceront la confiance mutuelle des deux pays et procureront des avantages tangibles à long terme aux deux pays et à leurs populations.

61. Ils ont affirmé que le renforcement du partenariat entre l'Inde et le Canada favorisera également la stabilité dans la région, la résilience à l'échelle mondiale et la prospérité commune, ce qui reflète l'engagement des deux pays à bâtir un avenir inclusif, durable et sûr.

