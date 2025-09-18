MEXICO (Mexique), le 18 sept. 2025 /CNW/ - Lors d'une réunion très productive, avec les membres des cabinets des deux pays, le premier ministre du Canada, Mark Carney, et la présidente des États-Unis du Mexique, Claudia Sheinbaum Pardo, se sont rencontrés aujourd'hui au palais national à Mexico. Tous deux reconnaissent que, compte tenu de l'évolution rapide du contexte mondial, le Canada et le Mexique ont une occasion unique de redoubler d'efforts communs pour renforcer leur relation en vue d'une prospérité mutuelle, ainsi que d'une coopération et d'une amitié approfondies.

Le Canada et le Mexique réaffirment leur engagement en faveur d'une collaboration dynamique et tournée vers l'avenir. À cette fin, le premier ministre et la présidente sont heureux d'annoncer l'élévation de leur cadre de coopération au rang de Partenariat stratégique global, qui permettra de bâtir un avenir plus prospère, sûr, inclusif et durable pour leurs peuples. Le Canada et le Mexique s'engagent également à tenir des réunions et des communications fréquentes au plus haut niveau, ainsi qu'entre leurs ministres et secrétaires, dans le cadre d'un mécanisme solide de dialogue continu qui permettra de faire avancer le plan conjointement convenu.

De plus, le premier ministre Carney et la présidente Sheinbaum lancent le Plan d'action Canada-Mexique 2025-2028. Cet ambitieux plan triennal fournit une feuille de route stratégique fondée sur 4 piliers qui reflètent leurs priorités communes : la prospérité, la mobilité, le bien-être et l'inclusion, la sécurité, de même que l'environnement et la durabilité. Le Plan d'action Canada-Mexique servira de directive pour la mise en œuvre de mesures concrètes, notamment la collaboration en matière de facilitation du commerce et des investissements et de connectivité portuaire, ainsi que la promotion de la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des ressources naturelles, de la santé, de la sécurité, de la préparation aux situations d'urgence et de l'action climatique. Le nouveau Partenariat stratégique global permettra aux deux pays d'être mieux outillés pour relever les défis mondiaux complexes et saisir les opportunités émergentes.

Le premier ministre et la présidente reconnaissent les avantages communs d'une région nord-américaine compétitive, dynamique et résiliente. À cette fin, ils expriment tous deux leur engagement à renforcer l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et les relations commerciales bilatérales, après plus de 30 ans de libre-échange trilatéral fructueux. En outre, le premier ministre Carney et la présidente Sheinbaum reconnaissent que le sport peut unir les pays et inspirer un monde plus juste et plus équitable. Dans ce contexte, ils se réjouissent de la tenue prochaine de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord, occasion historique de mettre en lumière les principes, la diversité et les valeurs communes qui unissent les 3 pays que sont le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Le Canada et le Mexique s'appuieront sur ces fondements communs et s'efforceront de façonner un avenir plus prospère, durable et inclusif pour leurs peuples.

Le Plan d'action Canada-Mexique 2025-2028 servira de feuille de route pour orienter les actions conjointes au cours des trois prochaines années.

