JOHANNESBURG, Afrique du Sud, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Australie, le Canada et l'Inde ont convenu de conclure un nouveau partenariat trilatéral en matière de technologie et d'innovation : le Partenariat Australie-Canada-Inde pour la technologie et l'innovation (PACITI).

Les trois parties ont convenu de concrétiser leur volonté de coopérer dans le domaine des technologies essentielles et émergentes afin de compléter des initiatives bilatérales déjà en place.

Cette initiative s'appuiera sur les atouts naturels des trois pays et mettra l'accent sur l'innovation en matière d'énergie verte et la mise en place de chaînes d'approvisionnement résilientes, notamment dans le domaine des minéraux critiques. Elle permettra d'approfondir leurs objectifs respectifs et leur collaboration stratégique en vue d'atteindre la carboneutralité et favorisera une meilleure diversification des chaînes d'approvisionnement afin d'assurer un avenir sûr, durable et résilient. Par ailleurs, ce partenariat portera sur le développement et l'adoption massive de l'intelligence artificielle aux fins de l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens.

Il a été convenu que des représentants se réuniraient au premier trimestre de 2026 pour faire progresser cette initiative.

