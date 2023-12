GATINEAU, QC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap du Canada, l'honorable Kamal Khera, et la ministre de l'Égalité raciale du Brésil, l'honorable Anielle Franco, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Les gouvernements du Canada et du Brésil sont déterminés à promouvoir l'inclusion et à prendre des mesures contre le racisme et la discrimination. Le Brésil et le Canada ont tous deux une population extrêmement diversifiée, ce qui constitue une force distinctive pour nos pays. La diversité nous offre de nombreuses possibilités de progresser dans nos efforts pour favoriser une société plus inclusive et plus résiliente.

La discrimination raciale a un impact direct sur la cohésion sociale, car elle empêche nos citoyens de participer pleinement à la vie sociale, politique et économique de nos pays en restant authentiques. Le racisme est contraire aux valeurs démocratiques que nous partageons.

C'est pourquoi nos gouvernements sont heureux d'annoncer leur intention d'établir un partenariat Canada-Brésil pour l'équité raciale et l'inclusion. Ce partenariat incarnera notre conviction commune que la promotion de sociétés fondées sur les droits, ouvertes, démocratiques et inclusives ainsi que l'adoption d'approches intersectionnelles de lutte contre le racisme mènent à un monde plus prospère, plus pacifique et plus durable. Le partenariat fournira un cadre de collaboration pour combattre le racisme au Canada et au Brésil.

Nous avons pour vision commune de créer une société inclusive et équitable, où il n'y a ni racisme ni discrimination et où tout le monde peut participer pleinement et concrètement aux sphères économique, culturelle, sociale et politique, et en tirer avantage. Nous avons aussi pour objectif commun d'éliminer la discrimination raciale et de promouvoir l'égalité des chances, en particulier pour les personnes d'ascendance africaine vivant au Canada et au Brésil.

Les détails de ce partenariat seront communiqués à mesure qu'ils seront mis au point. Entre-temps, le Canada et le Brésil continueront de collaborer dans le cadre des initiatives internationales en place, notamment l'Instance permanente des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies et le Forum mondial contre le racisme et la discrimination de l'UNESCO. »

