De : Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), Pêches et Océans Canada (MPO) et la province de l'Île-du-Prince-Édouard

OTTAWA, ON, le 24 juill. 2024 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a confirmé la présence de la maladie sphère X multinuclée (MSX) causée par Haplosporidium nelsoni dans d'autres endroits de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), notamment entre l'île Lennox et Freeland. La maladie MSX empêche les huîtres de prospérer, par exemple, en diminuant leur taux de croissance et en augmentant leur taux de mortalité. Cependant, il est important de noter que cette maladie ne présente aucun risque pour la santé humaine ni pour la salubrité des aliments.

Le 20 juillet 2024, une zone de contrôle primaire (ZCP) a été déclarée pour la région de la baie Bedeque (Î.-P.-É.) et ses environs afin de limiter la propagation du MSX. Une ZCP est une zone définie où la présence de la maladie a été signalée ou confirmée et elle a été déclarée en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur la santé des animaux. Les déplacements d'animaux désignés (en l'occurrence, les bivalves), d'objets (tels que les bateaux et le matériel) et de plantes marines ayant été en contact avec des huîtres et susceptibles de propager la maladie ne peuvent être effectués à l'intérieur ou à l'extérieur d'une ZCP, ou à travers celle-ci, qu'avec un permis délivré par l'ACIA. Le 23 juillet, trois ZCP ont également été déclarées dans des zones où la présence de la maladie MSX a été confirmée, notamment une zone de la rivière Boughton, une zone de la rivière Southwest/baie New London ainsi qu'une zone située entre l'île Lennox et Black Banks.

La collecte, l'échantillonnage et l'analyse d'huîtres provenant d'autres masses d'eau de l'Î.-P.-É. sont en cours. D'autres sites que ceux mentionnés ci-dessus ont été placés en quarantaine à titre temporaire dans le cadre des activités de dépistage de l'ACIA. Des contrôles supplémentaires des déplacements, comme des ZCP supplémentaires, peuvent être mis en place pour ces sites si la présence de la maladie MSX est confirmée.

L'ACIA a mis en place des permis et des conditions qui permettent le déplacement à faible risque d'huîtres et d'autres bivalves destinés à la consommation humaine ou à la vente au détail à l'intérieur ou à l'extérieur de la ZCP et d'autres zones de quarantaine. L'ACIA, Pêches et Océans Canada (MPO) et la province de l'Île-du-Prince-Édouard continuent de rencontrer les membres de l'industrie et les parties prenantes afin de leur fournir des mises à jour périodiques et de répondre à leurs questions et préoccupations. Nous réalisons que la détection de la maladie MSX et les fermetures touchant l'industrie des coquillages pourraient avoir de graves conséquences pour les pêcheurs, les autres membres de l'industrie et les communautés autochtones, et nous apprécions grandement leur soutien, leur patience et la coopération alors que nous poursuivons nos interventions à l'égard de cette maladie.

En bref



La maladie MSX ne constitue pas un risque pour la salubrité des aliments.





La récolte d'huîtres à l'extérieur des ZCP et des zones de quarantaine n'a pas changé en dehors de la normale.





Haplosporidium nelsoni cause la maladie de la sphère X multinuclée (MSX) chez les huîtres américaines cultivées et sauvages, en particulier Crassostrea virginica.





cause la maladie de la sphère X multinuclée (MSX) chez les huîtres américaines cultivées et sauvages, en particulier Les objectifs de l'ACIA sont de prévenir la propagation de la maladie MSX en contrôlant certains déplacements qui présentent un risque de propagation de la maladie. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'approche intégrée Une seule santé du gouvernement du Canada , qui vise à préparer, à détecter et à gérer les maladies animales.





, qui vise à préparer, à détecter et à gérer les maladies animales. Le cycle de vie du parasite n'est pas connu, mais les mesures de biosécurité et la surveillance des signes de la maladie dans les parcs à huîtres ou les sites de location et d'autres activités peuvent contribuer à limiter les répercussions des agents pathogènes.





Le Programme national sur santé des animaux aquatiques (PNSAA) du Canada , mis en œuvre conjointement par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Pêches et Océans Canada (MPO), est responsable de prévenir l'introduction et/ou la propagation de maladies importantes des poissons, des mollusques et des crustacés.

Liens connexes



Suivez-nous sur les médias sociaux :

X : @InspectionCan

Facebook : ACIACanada

LinkedIn : Agence canadienne d'inspection des aliments

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Relations avec les médias: Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]