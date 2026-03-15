OSLO, Norvège, le 15 mars 2026 /CNW/ - Nous, les premiers ministres des pays nordiques et du Canada, nous sommes réunis aujourd'hui, le 15 mars 2026, à Oslo.

À une époque marquée par des tensions géopolitiques accrues, des guerres et une multitude de crises, nous sommes unis dans la conviction que la coopération internationale, fondée sur le droit international et sur des valeurs et des intérêts communs, reste le meilleur moyen de renforcer notre sécurité et notre prospérité communes.

En tant que démocraties et pays attachés à la primauté du droit, aux droits de la personne, à l'intégrité territoriale et à la souveraineté des États, nous partageons des forces et des valeurs fondamentales.

Aujourd'hui, nous avons convenu d'accroître la coopération entre nos pays afin d'assurer la sécurité et la souveraineté de nos populations et de bâtir les économies prospères et vertes de demain.

Nous nous engageons à nous réunir plus régulièrement à différents échelons afin de faire progresser nos principes et intérêts communs.

Nous sommes déterminés à assurer la sécurité de l'Arctique et à faire en sorte que les populations qui vivent dans notre région du monde puissent prospérer en paix. À cette fin, nous travaillerons en partenariat avec les communautés autochtones et nordiques afin de libérer le potentiel de l'Arctique, de prévenir et d'atténuer les conséquences des changements climatiques et de favoriser la sécurité.

Les pays nordiques et le Canada sont des alliés proches. En tant qu'États arctiques, nous travaillons ensemble pour renforcer la sécurité et la stabilité de tous les Alliés dans cette région importante sur le plan stratégique. Nous sommes déterminés à soutenir les efforts de l'OTAN visant à renforcer la présence de l'Alliance et son travail de dissuasion et de défense dans l'Arctique, et à renforcer davantage cette solide collaboration au profit de tous les Alliés.

Nous saluons l'activité de vigilance accrue Arctic Sentry de l'OTAN, qui renforce la position de l'OTAN dans l'Arctique et le Grand Nord dans le secteur de responsabilité du SACEUR. Nous saluons aussi l'exercice COLD RESPONSE, l'opération NANOOK, l'exercice Arctic Endurance et d'autres de ce genre, qui permettent de renforcer l'interopérabilité entre les forces armées des pays qui y participent.

Pour soutenir la défense, la sécurité et la résilience collectives, les pays nordiques et le Canada renforceront leurs capacités industrielles de défense afin d'accroître la production dans ce domaine, de renforcer nos capacités, de réagir aux menaces hybrides, d'établir des infrastructures résilientes et de mettre au point des technologies interopérables, innovantes et à double usage.

Nous continuerons de collaborer dans le cadre de missions et d'activités militaires comme celles des forces terrestres avancées de l'OTAN en Finlande, dans les pays baltes et en Pologne, où nos militaires sont déployés pour renforcer le flanc est de l'OTAN et dissuader toute agression de la part de la Russie.

Notre soutien à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine face à la guerre d'agression illégale menée par la Russie est inébranlable. La sécurité de l'Ukraine fait partie intégrante de la sécurité européenne et euro-atlantique.

Nous continuerons à fournir une aide économique, civile, militaire et humanitaire à l'Ukraine et appelons tous les membres de la Coalition des volontaires à accroître leur soutien. Nous continuerons de coordonner l'ensemble de nos mesures d'aide, notamment en ce qui a trait aux sanctions visant à restreindre davantage la capacité du Kremlin de financer sa guerre illégale.

Nous convenons de l'importance de garantir la capacité de l'Ukraine à se défendre. L'instauration d'une paix juste et durable nécessite la mise en place de garanties de sécurité crédibles et juridiquement contraignantes pour l'Ukraine, afin de dissuader toute agression future et d'assurer une stabilité durable dans l'ensemble de l'Europe.

Nous nous engageons à bâtir les économies prospères et vertes de demain, compétitives, ouvertes sur le monde, mais à l'abri des dépendances dangereuses.

Les pays nordiques et le Canada sont des économies solides et ouvertes et, ensemble, nous représentons un marché important. Nous sommes résolus à défendre le système commercial international fondé sur des règles et soutenons les efforts visant à réformer et à revitaliser l'Organisation mondiale du commerce.

En travaillant ensemble, nous élargirons nos relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement et établirons un programme de coopération tourné vers l'avenir et fondé sur des valeurs communes et une complémentarité économique.

La technologie et le commerce international étant de plus en plus utilisés comme outils de coercition, nous nous engageons à renforcer notre coopération en matière de sécurité économique.

Nous explorerons les possibilités d'accroître la coopération en matière de développement technologique, notamment dans les domaines des technologies quantiques, de la connectivité, de l'intelligence artificielle, des satellites et de l'espace, afin de renforcer notre défense, notre puissance économique et notre compétitivité à l'échelle mondiale.

Nous travaillerons ensemble en vue d'améliorer l'accès aux minéraux critiques et à des chaînes d'approvisionnement mondiales fiables, en nous appuyant sur notre attachement commun aux échanges commerciaux équitables et ouverts ainsi qu'aux normes environnementales et sociales élevées.

Nous reconnaissons que les sources d'énergie carboneutres ou à faibles émissions de carbone et les technologies énergétiques propres peuvent stimuler la croissance économique, créer des emplois et réduire les émissions. Nous renforcerons notre coopération afin de créer de nouvelles occasions en matière de commerce et d'investissement, de perfectionner les technologies énergétiques et de mettre en place des chaînes d'approvisionnement énergétiques sûres, durables et complémentaires.

Ensemble, les pays nordiques et le Canada forment un partenariat formidable. Nous nous engageons à l'approfondir et à développer notre coopération sur la base du respect, de la confiance et de valeurs et d'intérêts communs.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]