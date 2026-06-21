Déclaration commune des ministres Miller, Alty, Chartrand et Gull-Masty à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones

Déclaration du gouvernement du Canada pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones

OTTAWA, TERRITOIRE ANCESTRAL ALGONQUIN, ON, le 21 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion du 30e anniversaire de la Journée nationale des peuples autochtones, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles; l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord; et l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones; ont publié la déclaration suivante :

« En cette Journée nationale des peuples autochtones, nous soulignons avec respect et reconnaissance la richesse des cultures, des langues, des traditions et des savoirs des Premières Nations, des Inuit et des Métis partout au pays.

Cette journée coïncide avec le solstice d'été, soit le jour le plus long de l'année. Pour de nombreux peuples autochtones, elle est depuis longtemps synonyme de rassemblement, de renouveau et de célébrations et revêt une importance particulière. Pour l'ensemble de la population canadienne, cette journée offre un moment privilégié pour se rappeler et chérir l'héritage vivant, le leadership et les contributions essentielles des Autochtones au Canada.

La réconciliation exige plus qu'un devoir de mémoire. Elle appelle à des actions concrètes, à l'écoute et à la collaboration afin de bâtir ensemble un avenir fondé sur le respect mutuel et la vérité ainsi que sur des droits et des relations durables et égalitaires entre les peuples autochtones et non autochtones.

Le leadership autochtone joue un rôle central pour construire un Canada plus prospère, plus résilient et plus juste pour tout le monde. Notre gouvernement demeure fermement déterminé à travailler en étroite collaboration avec les peuples autochtones afin d'assurer leur participation entière et véritable à la vie économique, sociale et culturelle du pays, et ce, aujourd'hui comme demain.

En cette journée de célébration et de réflexion, nous invitons toute la population à participer aux activités et aux projets mis sur pied dans les communautés autochtones d'un bout à l'autre du pays. Qu'il s'agisse d'activités culturelles, artistiques, linguistiques, culinaires ou cérémoniales, elles nous offrent des occasions d'apprendre, d'écouter et de mieux comprendre les Premières Nations, les Inuit et les Métis. »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]