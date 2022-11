Aujourd'hui, les Canadiennes et Canadiens se joignent aux communautés ukrainiennes d'ici et du monde entier pour rendre hommage aux millions de personnes innocentes qui ont perdu la vie et aux innombrables autres qui ont souffert pendant l'Holodomor.

OTTAWA, ON, le 26 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le Canada rend hommage aux millions d'innocentes victimes ukrainiennes qui sont mortes de faim pendant l'Holodomor, le génocide par la famine.

Dans une tentative brutale de détruire l'identité culturelle et nationale du peuple ukrainien, le régime soviétique de Joseph Staline a orchestré une famine délibérée de 1932 à 1933. Cet acte inhumain et horrible a entraîné la mort de millions de personnes, et d'innombrables autres ont été emprisonnées, déportées et exécutées.

Pendant des décennies, la vérité sur l'Holodomor et les horreurs que cette famine a infligées au peuple ukrainien a été cachée, puis désavouée par l'Union soviétique. Malgré les faits, la Russie continue de nier que l'Holodomor est un génocide et rejette régulièrement toutes tentatives russes, qu'elle qualifie d'antipatriotiques, de condamner ces crimes soviétiques contre l'humanité. Il n'est donc pas surprenant que l'histoire se répète alors que le régime du président Poutine cherche également à détruire la nation et l'identité ukrainiennes.

Face à l'invasion inacceptable, injustifiable et non provoquée de l'Ukraine par la Russie, les Canadiennes et Canadiens rendent hommage à la résilience inébranlable du peuple ukrainien, à sa détermination à retrouver sa liberté et à sa lutte incessante pour la survie de sa culture, de sa langue et de son identité. Chaque jour, les Ukrainiennes et Ukrainiens continuent de faire preuve d'un courage extraordinaire pour défendre leur pays, et le Canada est à leurs côtés.

Le Canada est déterminé à soutenir la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine et à faire en sorte que la Russie soit tenue responsable des atrocités qu'elle commet.

En ce Jour commémoratif de l'Holodomor, n'oublions jamais les victimes qui ont souffert et celles qui ont perdu la vie.

Le combat de l'Ukraine nous rappelle que nous devons continuer à défendre les droits de la personne et les libertés fondamentales. Ensemble, luttons contre les actes d'intolérance et de haine dans nos communautés, notre pays et notre monde.

Вічна їм пам'ять. Vichna yim pamyat.

