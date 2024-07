GATINEAU, QC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, et le ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, ont publié la déclaration suivante dans le cadre de la Journée mondiale des compétences des jeunes :

« La Journée mondiale des compétences des jeunes nous donne l'occasion de souligner les efforts assidus et les remarquables réalisations des jeunes partout dans le monde. Ici, au Canada, nous reconnaissons le rôle majeur que jouent les jeunes au quotidien, les fondations qu'ils jettent pour façonner un avenir meilleur, pour eux-mêmes et pour notre pays.

La promesse que représentent les jeunes Canadiens est l'une des plus grandes ressources du pays. Le gouvernement du Canada est déterminé à les équiper des outils essentiels qui leur permettront de devenir des leaders sur le marché du travail, dans leur communauté et sur la scène internationale.

Par exemple, au sein des métiers spécialisés, les jeunes de talent et forts d'une certaine expertise sont très recherchés pour occuper les emplois créatifs et valorisants offerts dans ce secteur. Les Canadiens de métier travaillent dur pour que le Canada saisisse les occasions que la transition vers une économie carboneutre et notre plan de construire 4 millions de nouveaux logements d'ici 2031 offrent à cette génération. Le gouvernement du Canada investit dans la jeune main-d'œuvre afin qu'elle soit prête à construire ces logements, des véhicules électriques et les infrastructures qui stimuleront notre économie à l'avenir.

Un autre exemple est le programme Emplois d'été Canada, par l'intermédiaire duquel le gouvernement s'assure que les jeunes peuvent avoir accès à des emplois qui correspondent à leurs compétences et champs d'intérêt, et ce, dans tous les secteurs de l'économie. L'an dernier, plus de 74 200 jeunes ont décroché des emplois dans des domaines tels que l'agriculture, la technologie, et les sports et loisirs. À l'instar de toutes les futures générations qui bénéficieront du programme, ces jeunes ont eu la chance d'occuper des emplois qui leur ont permis d'acquérir des compétences précieuses, compétences qui les aideront en retour à atteindre leurs objectifs professionnels.

Cette année, le thème de la Journée mondiale des compétences des jeunes est "Les compétences des jeunes au service de la paix et du développement". C'est une invitation à réfléchir au rôle crucial que jouent les jeunes dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits - autant d'éléments qui s'avèrent cruciaux compte tenu des défis auxquels le monde est confronté en 2024.

Lorsqu'il est question de ces défis, nos jeunes sont plus qu'à la hauteur et le démontrent depuis des années. Depuis 2019, les jeunes Canadiens ont participé à plus de 40 000 possibilités de bénévolat dans le cadre de Service jeunesse Canada, changeant leur passion en actions concrètes et répondant présent. Leur dévouement a accru la participation citoyenne, entraînant des changements fondamentaux pour les personnes moins fortunées, donnant une voix aux populations ayant un accès restreint aux services et aidant à préserver et à embellir notre environnement.

Les jeunes ont toujours exercé une influence positive sur le Canada et sur nos communautés, façonnant un avenir meilleur pour eux-mêmes et le monde. Nous comptons sur la présente génération pour faire du Canada un pays plus inclusif, prospère et fort. Le gouvernement fédéral est fier de soutenir le développement de ce potentiel.

Bonne Journée mondiale des compétences des jeunes! »

