OTTAWA, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ - Nous condamnons avec la plus grande fermeté les récentes attaques menées par l'Iran contre des navires commerciaux non armés dans le Golfe, les attaques contre des infrastructures civiles, notamment des installations pétrolières et gazières, ainsi que la fermeture de fait du détroit d'Ormuz par les forces iraniennes.

Nous exprimons notre profonde préoccupation face à l'escalade du conflit. Nous appelons l'Iran à cesser immédiatement ses menaces, ses opérations de minage, ses attaques de drones et de missiles ainsi que toute autre tentative de bloquer le détroit à la navigation commerciale, et à se conformer à la résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

La liberté de navigation est un principe fondamental du droit international, notamment en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Les conséquences des actions de l'Iran se feront sentir partout dans le monde, en particulier pour les plus vulnérables.

Conformément à la résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous soulignons que de telles ingérences dans le transport maritime international et la perturbation des chaînes d'approvisionnement énergétiques mondiales constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales. À cet égard, nous appelons à un moratoire immédiat et complet sur les attaques visant les infrastructures civiles, y compris les installations pétrolières et gazières.

Nous sommes prêts à contribuer aux efforts appropriés pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit. Nous saluons l'engagement des pays qui participent à la phase préparatoire.

Nous saluons la décision de l'Agence internationale de l'énergie d'autoriser la libération coordonnée des réserves stratégiques de pétrole. Nous prendrons d'autres mesures pour stabiliser les marchés de l'énergie, y compris en travaillant avec certains pays producteurs afin d'augmenter la production.

Nous travaillerons également à apporter notre soutien aux pays les plus touchés, notamment par l'intermédiaire des Nations Unies et des institutions financières internationales.

La sécurité maritime et la liberté de navigation profitent à tous les pays. Nous appelons tous les États à respecter le droit international et à défendre les principes fondamentaux de la prospérité et de la sécurité internationales.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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