OTTAWA, ON, le 6 déc. 2023 /CNW/ - En marge de la COP28, le ministre des Transports du Canada, Pablo Rodriguez, le secrétaire aux Transports des États-Unis, Pete Buttigieg, et la secrétaire à l'Énergie des États-Unis, Jennifer M. Granholm, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Les gouvernements des États-Unis et du Canada sont tous deux fermement déterminés à relever le défi urgent que représentent les changements climatiques à l'échelle mondiale.

« Reconnaissant le rôle important que jouent les transports dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les États-Unis et le Canada ont créé un groupe de travail sur la décarbonisation du secteur ferroviaire afin de définir une vision commune de la réduction des émissions dans le secteur du transport ferroviaire.

« Ensemble, nous avons l'intention de faire ce qui suit :

établir un programme de recherche commun pour tester l'intégration sécuritaire des technologies émergentes, y compris les locomotives à hydrogène et les locomotives électriques à batterie;

coordonner des stratégies visant à accélérer la transition sécuritaire du secteur ferroviaire des locomotives à moteur diesel vers des technologies zéro émission, afin de garantir un secteur ferroviaire carboneutre au plus tard en 2050;

collaborer à l'élaboration d'un modèle climatique carboneutre pour le secteur du transport ferroviaire des États-Unis et du Canada d'ici 2025.

« Le nouveau groupe de travail s'appuie sur nos efforts visant à atténuer l'impact des transports sur le climat, comme le souligne la Déclaration commune de Transports Canada et du Département des Transports des États-Unis sur le lien entre les transports et les changements climatiques de 2021, tout en renforçant notre engagement commun en faveur d'un avenir où les véhicules ne produiront aucune émission, comme le précise la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada.

« Les États-Unis et le Canada savent que nous devons travailler ensemble pour lutter contre les changements climatiques et décarboniser nos réseaux ferroviaires intégrés. Cette annonce conjointe démontre notre engagement partagé à collaborer en vue de bâtir un avenir plus durable et plus équitable pour tout le monde. Nous avons l'intention de mobiliser nos partenaires nationaux, des organisations internationales et d'autres pays pour favoriser la sécurité et la durabilité du transport ferroviaire. La décarbonisation du secteur ferroviaire est un élément essentiel des efforts que nous déployons à l'échelle mondiale pour réduire les émissions et atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. »

SOURCE Transport Canada - Ottawa

