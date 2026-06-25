Déclaration commune de l'Australie, du Canada et du Royaume-Uni sur la coopération en matière d'énergie et de climat

LONDRES, le 25 juin 2026 /CNW/ -

Publiée par :

L'honorable Chris Bowen, député, ministre du Changement climatique et de l'Énergie, Australie

L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, Canada

Katie White, OBE, ministre du Climat, Royaume-Uni

L'Australie, le Canada et le Royaume-Uni reconnaissent l'urgence d'agir pour assurer un avenir énergétique propre, à la suite d'une période prolongée de perturbations mondiales affectant la sécurité énergétique, les marchés et les chaînes d'approvisionnement.

Nous soutenons que l'accélération de la transition vers l'énergie propre et le passage des combustibles fossiles à l'électricité propre réduiront considérablement l'exposition aux marchés volatils des combustibles fossiles et amélioreront la résilience à long terme de l'approvisionnement énergétique, l'abordabilité et la compétitivité économique. Accélérer le déploiement de l'énergie propre comporte également des avantages concrets en matière de la santé et de la sécurité, car il réduit les maladies respiratoires et la nécessité d'utiliser des ressources publiques pour les traiter.

Nos trois nations ont beaucoup de points en commun. Nous effectuons une transition rapide vers la décarbonation de nos économies grâce à l'énergie propre. Nous réalisons des investissements records dans l'énergie propre et l'électrification, qui contribuent autant à nos transports qu'à nos secteurs industriels. Nous améliorons nos réseaux pour fournir une énergie fiable et propre à des millions de foyers et d'entreprises, tout en créant de nouvelles possibilités d'emploi dans nos régions. Bien qu'en 2025, nous avons installé collectivement une capacité d'énergie renouvelable d'environ 12 gigawatts.

Pour poursuivre ces efforts, nous nous sommes engagés à travailler ensemble à la construction de chaînes d'approvisionnement diversifiées, sûres et durables qui peuvent alimenter le monde en énergie propre, y compris les minéraux critiques, les technologies et les composants nécessaires à la flexibilité, à la fiabilité et à la résilience du réseau. Nous reconnaissons l'importance d'un commerce fondé sur des règles en tant que levier économique clé pour stimuler les investissements dans les énergies propres et favoriser une production d'énergie propre qui soutient la transition énergétique mondiale.

Ces éléments se retrouvent tous dans le plan du secteur de l'électricité et de l'énergie de l'Australie, la stratégie nationale en matière d'électricité « Propulser un Canada fort » du Canada et le plan d'action 2030 en matière d'électricité propre du Royaume-Uni.

En 2025, les investissements mondiaux dans l'énergie propre ont dépassé les 2 000 milliards de dollars américains, soit près du double des investissements dans les combustibles fossiles, et le marché mondial des technologies propres devrait tripler d'ici 2035. L'énergie propre constitue désormais le plus grand employeur du secteur de l'énergie à l'échelle mondiale, alimentant la croissance économique et offrant une compétitivité industrielle.

Dans ce contexte, l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni ont convenu de se joindre à une nouvelle initiative mondiale d'électrification intitulée « Electrify Now », qui est lancée dans le cadre de la Semaine de l'action climatique de Londres. L'électrification, associée au renforcement de l'approvisionnement en électricité propre, à la modernisation des réseaux et à l'amélioration du stockage de l'énergie et de la souplesse du réseau, est le meilleur moyen de garantir la fiabilité et la résilience du système.

Non seulement la transition vers l'énergie propre est une politique intelligente sur le plan de l'économie, de la concurrence, du développement et de la sécurité, mais il s'agit également d'une bonne politique en matière de climat.

Dans cet esprit, l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni réitèrent leur engagement envers la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et les objectifs énoncés dans l'Accord de Paris, dix ans après son entrée en vigueur. Alors que nous connaissons la décennie la plus chaude de l'histoire de l'humanité et que les phénomènes météorologiques extrêmes frappent plus durement et plus souvent, nous réaffirmons notre engagement à l'égard des efforts mondiaux visant à maintenir l'objectif de 1,5 degré à portée de main.

Nous reconnaissons que les effets des changements climatiques sont répartis de manière disproportionnée dans le monde et nous sommes parfaitement conscients que tous les pays n'ont pas accès aux ressources dont ils ont besoin pour accélérer leur transition énergétique. De nombreux États en première ligne se concentrent à juste titre sur la résilience et l'adaptation. Il est crucial de faire parvenir les fonds là où ils sont nécessaires.

Pour surmonter ces défis, le monde doit collaborer encore plus étroitement, pas s'éloigner.

L'Australie, le Canada et le Royaume-Uni restent fermement engagés à l'égard de leurs objectifs de réduction des émissions, de leurs engagements en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques et de leur soutien au renforcement des capacités, en collaboration avec des organisations spécialisées comme le NDC Partnership. Nous invitons tous les pays à se joindre pour respecter leurs engagements qu'ils ont pris dans le cadre de l'Accord de Paris, y compris le dépôt de leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) dans la période précédant la COP31.

Les CDN jouent un rôle important pour attirer des investissements visant à soutenir nos transitions. Elles fournissent aux investisseurs des signaux clairs de solidarité multilatérale et de participation aux marchés mondiaux, afin d'accélérer la décarbonation mondiale et de bâtir des industries d'exportation d'énergie propre.

En ces temps d'incertitude, il est plus important que jamais d'accélérer l'action climatique et d'obtenir de solides résultats négociés. L'Australie assurant la présidence des négociations à la COP31, nous considérons les mois à venir comme une période charnière pour traduire l'ambition climatique en actions et en investissements mondiaux concrets.

L'action collective, renforcée par le système multilatéral dans son ensemble, demeure notre outil le plus puissant pour relever les défis mondiaux que représentent la sécurité énergétique et les changements climatiques.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

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