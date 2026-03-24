OTTAWA, ON, le 24 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose, nous nous joignons à nos partenaires du monde entier pour reconnaître la nécessité urgente d'accélérer les progrès vers l'élimination de la tuberculose. Le thème de cette année, « Oui! Nous pouvons éliminer la tuberculose! Sous l'impulsion des communautés. Grâce aux partenariats. », nous invite à mobiliser les efforts collectifs de tous les ordres de gouvernement, de la société civile, des communautés et d'autres secteurs pour mettre fin à la tuberculose.

Au Canada, plus de 2 500 personnes (6,1 cas pour 100 000 habitants) ont reçu un diagnostic de tuberculose en 2024. Bien que notre pays affiche l'un des taux de tuberculose les plus bas au monde, les personnes nées à l'extérieur du Canada et les peuples autochtones continuent d'être touchés de manière disproportionnée et importante. Les inégalités sociales et systémiques telles que la pauvreté, la surpopulation des logements, l'insécurité alimentaire, l'inégalité d'accès aux soins de santé et les répercussions persistantes du colonialisme et de la discrimination augmentent à la fois le risque de tuberculose et les obstacles à un diagnostic et à un traitement rapides.

Le Canada continue de travailler à l'élimination de la tuberculose en investissant dans des initiatives de recherche et des projets communautaires dans des secteurs tels que le logement, l'insécurité alimentaire, les déterminants sociaux de la santé, la prévention, le dépistage et la réponse aux épidémies, tout en favorisant le renforcement des capacités dans les régions touchées de manière disproportionnée par la tuberculose, comme l'Inuit Nunangat. Le 19 février, la ministre des Services aux Autochtones du Canada a annoncé un investissement de 27 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les initiatives d'élimination de la tuberculose menées par les Inuits, renouvelant ainsi les investissements précédents dans l'élimination de la tuberculose dans l'Inuit Nunangat depuis le budget de 2018. Nous reconnaissons l'importance du leadership des Autochtones et des nouveaux arrivants ainsi que de partenariats solides pour créer une réponse à la tuberculose culturellement sûre et efficace.

L'élimination de la tuberculose est à notre portée si nous tirons parti de la force des partenariats tant à l'échelle nationale qu'internationale. En mars 2025, le Canada a publié le document intitulé Réponse du gouvernement du Canada contre la tuberculose (2025) : Vers l'élimination de la tuberculose. Ce document décrit les mesures fédérales visant à lutter contre la tuberculose et jette les bases de la future stratégie d'élimination de la tuberculose au Canada. Élaborée par un groupe de travail sur la tuberculose composé de représentants autochtones, fédéraux, provinciaux et territoriaux, cette stratégie fournira aux partenaires une feuille de route pour répondre aux besoins et aux priorités de leurs administrations, populations et communautés.

À l'échelle internationale, le Canada soutient le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, auquel il contribue de manière significative depuis sa création en 2002. La dernière promesse de contribution de 1,02 milliard de dollars pour 2026-2028 souligne l'engagement continu du Canada envers notre objectif commun d'élimination de la tuberculose.

Le thème de cette année nous rappelle avec force que la réalisation de notre objectif collectif exigera un engagement soutenu, une responsabilité partagée et des partenariats solides. L'élimination de la tuberculose est possible si nous agissons ensemble, dès maintenant.

Dre Natasha Crowcroft

Administratrice en chef intérimaire de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

Dr Tom Wong

Médecin en chef de la santé publique

Services aux Autochtones Canada

SOURCE Santé Canada (SC)

Contacts : Relations avec les médias, Agence de la santé publique Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Indigenous Services Canada, 819-953-1160, [email protected]