NEW YORK, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le Canada collabore avec des partenaires du monde entier pour renforcer les systèmes de migration et relever des défis communs. Cette semaine, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a dirigé la délégation canadienne au Forum d'examen des migrations internationales (FEMI) 2026, au siège des Nations Unies, à New York.

Le FEMI a réuni des pays du monde entier pour examiner les progrès accomplis et fournir des solutions pratiques en matière de gestion des migrations. Le Canada a réaffirmé son soutien au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et a souligné que les partenariats internationaux peuvent contribuer à l'avancement des priorités nationales, notamment la croissance économique, l'immigration durable et les collectivités fortes et résilientes. Cela permet de créer les conditions nécessaires pour que les migrants participent pleinement à l'économie et à la société, tout en renforçant les collectivités et les économies.

À l'appui de ces objectifs, le gouvernement du Canada s'engage à verser environ 7 millions de dollars pour 8 projets internationaux en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ces investissements soutiendront des mesures pratiques visant à renforcer les systèmes de migration, à élargir les voies d'accès sûres et régulières et à renforcer les capacités pour mieux gérer les migrations et intégrer les nouveaux arrivants.

Le ministre Diab s'est également engagé à respecter cinq engagements qui soutiennent l'accent mis par le Canada sur la sécurité, la bonne gestion des migrations et la croissance économique. Cela comprend :

l'utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle dans le domaine de la migration;

une consultation pangouvernementale et pansociétale continue;

des pratiques novatrices pour soutenir les initiatives de mobilité de la main-d'œuvre au niveau mondial;

la prise en compte de la mésinformation en ce qui concerne la migration;

le renforcement des systèmes migratoires grâce à l'aide internationale et aux partenariats de renforcement des capacités.

Ensemble, ces mesures aident les migrants à contribuer pleinement à leur collectivité, renforçant ainsi l'économie et le tissu social du Canada tout en soutenant un système mondial de migration plus efficace et bien géré. Grâce à sa participation au FEMI 2026, le Canada travaille avec des partenaires pour faire avancer des solutions pratiques qui renforcent les systèmes de migration au pays et à l'étranger.

Citation

« La migration fait partie des réalités marquantes de notre époque. En travaillant avec des partenaires du monde entier, le Canada soutient les pratiques exemplaires et contribue à renforcer les systèmes de migration et les collectivités. Nous y parvenons tout en créant les conditions nécessaires pour que les gens puissent apporter leur pleine contribution, à la fois ici et ailleurs dans le monde entier. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Le Pacte mondial est un cadre des Nations Unies qui encourage la coopération internationale pour gérer les mouvements migratoires mondiaux de manière sûre et ordonnée. Il est examiné tous les quatre ans par le FEMI.

Une approche pangouvernementale et pansociétale en ce qui concerne la migration comprend la mobilisation du public et des intervenants, afin d'orienter la planification de l'immigration. Cela permet de soutenir des politiques plus réceptives, fondées sur des données probantes, qui tiennent compte des besoins économiques et des priorités de la collectivité.

Des partenariats internationaux en matière de renforcement de la capacité soutiennent des systèmes de migration et de protection plus solides, contribuant à réduire la migration irrégulière et à promouvoir des voies d'accès sûres, ordonnées et régulières.

Alors que la concurrence mondiale pour les travailleurs qualifiés s'intensifie, le Canada se concentre sur le fait d'attirer des talents et d'assurer la mobilité de la main-d'œuvre, tout en rétablissant l'équilibre et la viabilité du système d'immigration.

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SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

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