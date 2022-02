OTTAWA, ON, le 11 févr. 2022 /CNW/ - « Chaque année, le 11 février, nous célébrons la Journée internationale des femmes et des filles de science - une occasion de reconnaître la participation des femmes et des filles aux sciences, et de promouvoir un accès complet et égal à ces opportunités.

Il est si important que nous encouragions et soutenions toutes les femmes, les filles, et toute personne s'identifiant comme non binaire, à diriger et à innover dans n'importe quel domaine qu'elles choisissent, en particulier les sciences. Lorsque les jeunes voient une diversité de personnes exceller en science, cela renforce leurs convictions qu'elles peuvent réaliser leurs propres rêves et objectifs, relever elles aussi le défi et avoir un rôle de leadership dans ces domaines.

Cette année, l'organisme Ocean Networks Canada - une initiative de l'Université de Victoria, en partenariat avec Pêches et Océans Canada, et les Guides du Canada, lance un nouveau programme national pour encourager les jeunes à célébrer et à participer à la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, au moyen d'un défi interactif. Le Défi de la Décennie de l'océan propose des activités d'apprentissage en sciences océaniques amusantes et stimulantes, et est ouvert aux jeunes, quel que soit leur genre, à travers le pays pour participer et recevoir un écusson de Ocean Networks Canada. Le Défi, conçu conjointement avec les Guides du Canada, permettra aux jeunes, et en particulier aux filles, de participer activement aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie, et aux mathématiques.

Je veux que les jeunes sachent qu'une carrière scientifique est à portée de main, surtout ici à Pêches et Océans Canada.

Veuillez-vous joindre à moi pour célébrer les femmes et les filles de science, et toute personne qui aspire à s'y joindre. »

