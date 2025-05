OTTAWA, ON, le 13 mai 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) félicite la ministre de la Santé du Canada, Marjorie Michel, ainsi que l'ensemble du nouveau cabinet fédéral, pour leurs nominations d'aujourd'hui. L'AMC est prête à poursuivre le dialogue avec la ministre Michel et à réaliser l'important travail requis pour améliorer l'accès aux soins pour les Canadiennes et les Canadiens.

Nous avons accueilli favorablement les promesses de réforme des soins de santé faites par les libéraux pendant la campagne électorale, notamment :

Ajouter des milliers de nouveaux médecins par l'intermédiaire de postes de résidence et de la construction de nouvelles facultés de médecine;

Améliorer l'accès aux soins en équipe par des investissements majeurs;

Abolir les obstacles pour que les médecins puissent exercer là où on a besoin d'eux;

Accélérer l'entrée au Canada de médecins et d'autres prestataires de soins formés aux États-Unis;

Construire de nouveaux hôpitaux, cliniques et établissements de soins de longue durée, et aider le secteur de la santé à gérer les répercussions des changements climatiques;

Assurer aux Canadiennes et aux Canadiens un accès sûr aux données sur leur santé;

Alléger le fardeau administratif pour que les médecins puissent se concentrer sur les soins à la patientèle;

Soutenir les processus dirigés par des Autochtones pour promouvoir l'autodétermination dans le domaine de la santé.

Le dur travail consistant à transformer les promesses en solutions tangibles commence maintenant. Les Canadiennes et les Canadiens comptent sur le nouveau gouvernement pour protéger et réformer le système de santé, et pour offrir des soins de santé accessibles de qualité. L'AMC est prête à collaborer pour que ce soit le cas.

