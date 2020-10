OTTAWA, ON, le 16 oct. 2020 /CNW/ - Déclaration de Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale :

Plus tôt ce matin, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l'affaire Fraser c. Canada (Procureur général) et nous tenons à féliciter Joanne Fraser, Alison Pilgrim et Colleen Fox pour leur victoire juridique bien méritée.

Nous croyons qu'un milieu de travail moderne et évolutif à la GRC doit faire preuve de diversité et d'égalité pour tous. La FPN soutient fermement la législation et les politiques en milieu de travail qui, en particulier, permettent aux femmes - et surtout aux mères qui travaillent - de bénéficier des mêmes avantages et opportunités que tous les membres de la GRC.

La FPN a été fière d'intervenir dans cette affaire, qui portait sur les droits des mères qui travaillent à racheter des crédits de pension à temps plein pour les heures passées dans un emploi partagé afin de s'occuper de leurs jeunes enfants.

Les appelantes ont fait valoir que la politique actuelle de la GRC en matière de pension était discriminatoire sur la base du sexe et de la situation familiale, car les membres qui ont choisi de ne pas travailler ou qui ont pris un congé sans solde ont la possibilité de racheter leur pension. La Cour fédérale du Canada avait précédemment rejeté leur demande, et la Cour d'appel fédérale avait rejeté l'appel.

La FPN a plaidé pour le traitement juste, égal et respectueux de nos membres, et nous le referons aussi souvent que nécessaire.

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée au cours de l'été 2019 pour représenter environ 20 000 membres de la GRC en service au Canada et à l'étranger. La FPN est la plus grande organisation de relations de travail de policiers et policières au Canada, la deuxième plus grande en Amérique du Nord et la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC. La FPN se concentrera sur l'amélioration de la sécurité publique au Canada en négociant la toute première convention collective pour les membres de la GRC, et sur l'augmentation des ressources, de l'équipement, de la formation et du soutien pour nos membres qui sont sous-financés depuis trop longtemps. L'amélioration des ressources et du soutien de la GRC renforcera la sécurité et la qualité de vie dans les communautés que nous servons, grandes et petites, partout au Canada.

