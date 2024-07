OTTAWA, ON, le 11 juill. 2024 /CNW/ - La Fédération de la police nationale (FPN) est fière de célébrer son cinquième anniversaire en tant qu'unique agent négociateur d'environ 20 000 membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Depuis que nous avons obtenu la certification officielle en juillet 2019, nous sommes fiers d'avoir à cœur l'amélioration de la sécurité pour nos membres et pour toute la population canadienne en préconisant des investissements indispensables dans le continuum de la sécurité publique. Ces investissements visent notamment les services de police, les ressources policières et la modernisation de l'équipement de diverses collectivités au pays.

Avant la création de la FPN, les membres de la GRC, l'un des seuls services de police au Canada à ne pas pouvoir se syndiquer, se sont battus pendant des années pour obtenir une juste rémunération et des droits fondamentaux. Aujourd'hui, nous sommes fiers de célébrer ce jalon important et de réaffirmer notre engagement à veiller à ce que les membres de partout au pays aient accès à une représentation forte, équitable et progressiste afin qu'ils puissent commencer leur quart de travail en sachant que nous sommes là pour eux.

Nous sommes fiers de souligner ces jalons accomplis au cours des cinq dernières années :

La tendance positive du moment, grâce à l'augmentation du nombre de candidatures envoyées à la GRC, laisse présager un avenir brillant et prospère pour les services de police fédéraux, provinciaux et locaux uniques au Canada.

La FPN reconnaît également les militaires qui ont fait le sacrifice ultime durant leur service au cours des cinq dernières années, notamment les gendarmes : Allan Poapst, Heidi Stevenson, Shelby Patton, Shaelyn Yang, Harvinder (Harvey) Singh Dhami, et Rick O'Brien.

« Au fil du temps, notre force motrice a toujours été de protéger, de défendre et de souligner le travail et le dévouement exceptionnels de nos membres partout au Canada et à l'étranger », a déclaré Brian Sauvé, président-directeur- général de la FPN.

« Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre passionnant pour nos membres, et nous avons hâte de continuer à écrire une page d'histoire et à ouvrir la voie à des services policiers modernes et progressistes. »

À propos de la Fédération de la police nationale

La FPN représente environ 20 000 membres de la GRC au pays et à l'étranger. Il s'agit du plus grand syndicat de policiers au Canada et du deuxième en importance en Amérique du Nord. Notre priorité est d'améliorer la sécurité publique au Canada pour nos membres ainsi que pour tous les Canadiens en préconisant l'investissement dans les services de police et d'autres soutiens et services connexes. Notre travail inclut la demande de ressources, d'équipement et de financement nécessaires pour assurer une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie au sein des collectivités, petites ou grandes, desservies par la GRC partout au Canada.

