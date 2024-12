OTTAWA, ON, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Cet après-midi, le gouvernement du Canada a présenté l'Énoncé économique de l'automne 2024, dans lequel il souligne son engagement à sécuriser les frontières du Canada en proposant un investissement de 1,3 milliard de dollars dans un ensemble complet de mesures de sécurité frontalière. Bien que les détails exacts de cet investissement et de ce plan soient encore inconnus, les fonds sont destinés à la Gendarmerie royale du Canada, à Sécurité publique Canada (SPC), à l'Agence frontalière canadienne et au Centre de la sécurité des télécommunications. Le gouvernement a déclaré que ces investissements sont destinés à des technologies de pointe, à renforcer les capacités des forces de l'ordre et à veiller à ce que seules les personnes autorisées à rester au Canada le fassent.

« La Fédération de la police nationale (FPN) plaide depuis longtemps en faveur d'un financement accru du programme de police fédérale de la GRC, qui comprend la sécurité frontalière, et nous nous réjouissons de la promesse communiquée aujourd'hui d'un tel investissement », déclare le président et directeur général de la FPN, Brian Sauvé. « Nos membres ont fait un travail exceptionnel pour protéger nos frontières avec des ressources limitées et nous sommes convaincus que cet investissement permettra d'élargir les services et les ressources de la GRC. »

La frontière entre le Canada et les États-Unis est la plus longue frontière internationale au monde, s'étendant sur plus de 8 891 km. Les membres de la GRC sont chargés d'appliquer les lois entre les points d'entrée officiels et d'enquêter et de répondre aux activités criminelles qui traversent ou affectent la frontière. Nos membres sont les mieux placés pour traiter la sécurité des frontières rapidement et efficacement grâce à leur haut niveau de formation et aux relations de collaboration avec les agences partenaires au Canada et aux États-Unis. La structure fédérale, provinciale et municipale unique de la GRC permet le déploiement rapide d'agents supplémentaires en cas de besoin et l'intégration transparente entre les juridictions sur des dossiers complexes.

Au-delà de la sécurité frontalière, la FPN se réjouit de voir des investissements supplémentaires dans d'autres domaines importants pour répondre aux questions critiques de sécurité publique, y compris de nouvelles modifications au Code criminel pour rendre les lois sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine plus sévères pour les récidivistes et les criminels organisés, la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme en créant un nouveau groupe de travail pour l'application de la loi et le secteur financier afin d'échanger des informations liées aux schémas de blanchiment d'argent haut de gamme liés au fentanyl et à la traite des êtres humains, 597. 9 millions de dollars à la CFP et à la GRC pour retirer en toute sécurité les armes à feu interdites, et 18,2 millions de dollars à l'unité antiraciste de la GRC pour contribuer à la nouvelle stratégie canadienne de justice pour les Noirs.

Nous nous apprêtons à travailler avec le gouvernement du Canada pour mettre en œuvre les changements législatifs et réglementaires décrits dans la déclaration d'aujourd'hui et à poursuivre notre collaboration en matière d'investissements afin de garantir que nos membres disposent des outils et des ressources dont ils ont besoin pour assurer la sécurité du Canada et de l'ensemble de la population canadienne.

À propos de la Fédération de la police nationale :

La Fédération de la police nationale (FPN) représente environ 20 000 membres de la GRC en poste au Canada et à l'étranger. Nous sommes le plus grand syndicat de police au Canada. La FPN se concentre sur l'amélioration de la sécurité publique pour tous les Canadiens, y compris nos membres, en préconisant des investissements indispensables dans le continuum de la sécurité publique. Cela comprend des investissements dans les ressources policières et l'équipement moderne, ainsi que dans les programmes sociaux, y compris la santé, la toxicomanie et l'aide au logement, afin d'améliorer la sécurité et l'habitabilité dans les nombreuses communautés que nous servons, grandes et petites, à travers le Canada.

