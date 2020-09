OTTAWA, ON, le 4 sept. 2020 /CNW/ - Ce qui suit est une déclaration de Brian Sauvé, président de la Fédération nationale de la police, concernant l'enquête de la Police provinciale de l'Ontario sur la façon dont la haute direction de la GRC a soutenu ou non les membres de première ligne en service au moment du décès de Robert Dziekanski à l'aéroport international de Vancouver (YVR) en 2007.

En tant que représentant de tous les membres de première ligne de la GRC au Canada, nous appuyons cette enquête indépendante de la Police provinciale de l'Ontario. Nous espérons que cette enquête sera menée de manière équitable et transparente. Nous attendons avec impatience de revoir leur conclusions et constatations dans les meilleurs délais.

Des membres ont depuis longtemps allégué un comportement obstructionniste de la GRC et de ses hauts dirigeants au cours des 13 dernières années. Nous attendons de la GRC et de ses dirigeants qu'ils s'engagent à participer pleinement et ouvertement pour faciliter une enquête approfondie et éclairée et ses résultats.

Nous espérons également que la conclusion de cette enquête permettra de mettre un terme à cette situation vieille de 13 ans pour toutes les personnes impliquées.

À propos de la Fédération de police nationale :

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée au cours de l'été 2019 pour représenter environ 20 000 membres de la GRC en service au Canada et à l'étranger. La FPN est la plus grande organisation de relations de travail de policiers et policières au Canada, la deuxième plus grande en Amérique du Nord et la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC. Le FPN se concentrera sur l'amélioration de la sécurité publique au Canada en négociant la toute première convention collective pour les membres de la GRC, et sur l'augmentation des ressources, de l'équipement, de la formation et du soutien pour nos membres qui sont sous-financés depuis trop longtemps. L'amélioration des ressources et du soutien de la GRC renforcera la sécurité et la qualité de vie dans les communautés que nous servons, grandes et petites, partout au Canada.

Pour plus d'informations : https://npf-fpn.com/fr/anonymous-home/

SOURCE National Police Federation

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Brian Sauvé, président, Fédération de la police nationale, [email protected], T : 604-861-2684

Liens connexes

npf-fpn.com