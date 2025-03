OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« L'eau nous relie tous, et les dirigeants et les communautés des Premières Nations sont à l'avant-garde de la protection de cette ressource sacrée. À l'occasion de la Journée nationale des opérateurs d'eau autochtones, nous reconnaissons, célébrons et remercions tous les opérateurs d'eau pour leur engagement à fournir de l'eau propre, salubre et fiable aux communautés de partout au Canada. Qu'il s'agisse de ceux qui gèrent des systèmes d'approvisionnement en eau vitaux ou de ceux qui militent pour le progrès, ce travail est essentiel pour ce qui est de garantir un avenir où toutes les communautés auront accès à une eau potable propre et salubre. La Journée mondiale de l'eau étant célébrée demain, nous reconnaissons l'importance des efforts continus déployés pour préserver l'eau pour les générations futures.

Les activités liées à l'eau sont essentielles pour s'assurer que les communautés disposent d'une infrastructure fiable et bien entretenue. Nous travaillons avec les Premières Nations à soutenir des solutions innovantes visant à améliorer le maintien en poste, le recrutement et le renforcement des capacités des opérateurs de systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves, afin que les communautés des Premières Nations aient un accès durable à de l'eau potable.

Rendre hommage aux opérateurs et aux responsables du secteur de l'eau

Le Prix national annuel du leadership des Premières Nations en matière d'eau est un moyen de rendre hommage aux opérateurs du secteur de l'eau et à ceux et celles qui ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel à l'égard de la promotion d'une eau potable, propre et salubre dans les communautés des Premières Nations. Qu'il s'agisse d'excellence en matière d'exploitation ou de surveillance de l'eau, de défense des intérêts, d'élaboration de politiques ou de gestion de l'environnement, chaque candidature souligne le rôle essentiel du leadership des Premières Nations dans l'élaboration de solutions durables en matière d'eau et dans le renforcement des communautés. Nous voulons savoir qui sont les personnes qui contribuent à faire changer les choses dans votre communauté - les mise en nomination se terminent le 31 mai 2025.

De l'eau potable pour tous

Ensemble, nous faisons des progrès pour garantir l'accès à de l'eau potable pour tous et toutes, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour que tout le monde au Canada aient un accès équitable à l'eau.

Les projets d'infrastructures hydrauliques sont complexes, plus particulièrement dans les communautés isolées et dans des conditions météorologiques extrêmes, et leurs solutions le sont tout autant. Il n'existe pas d'approche unique. Des solutions véritables et durables doivent être élaborées de concert avec les Premières Nations afin de répondre aux besoins de celles-ci.

Levée des avis à long terme concernant l'eau potable

Services aux Autochtones Canada reste déterminé à éliminer tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable pour les systèmes publics d'approvisionnement en eau dans les réserves, et investit continuellement pour éviter que de nouveaux avis à long terme soient émis.

Au 21 mars 2025, les Premières Nations ont levé 147 avis à long terme avec le soutien de Services aux Autochtones Canada depuis novembre 2015 et empêché plus de 300 avis à court terme de devenir des avis à long terme. Des plans d'action détaillés sont en place dans 33 communautés, l'objectif étant de lever 35 avis à long terme actifs.

Investir dans les infrastructures

Services aux Autochtones Canada et les communautés des Premières Nations travaillent ensemble à la gestion et à l'entretien efficaces des systèmes d'approvisionnement en eau existants dans les réserves, tout en veillant à ce que les nouvelles infrastructures d'eau répondent mieux aux besoins actuels et modernes des communautés.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi 4,61 milliards de dollars en financement ciblé (à l'exclusion des dépenses d'exploitation) pour soutenir 1 453 projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans 591 communautés au Canada. Grâce à ces investissements, 670 projets ont été réalisés et nous travaillons en partenariat avec les Premières Nations pour mener à bien tous les projets.

Toutes les personnes vivant au Canada méritent d'avoir accès à de l'eau potable propre et salubre. Le gouvernement du Canada maintient son soutien aux Premières Nations et aux opérateurs d'eau qui travaillent fort pour améliorer et maintenir un accès fiable à de l'eau potable pour les communautés, pour les générations à venir.

