GATINEAU, QC, le 21 mars 2021 /CNW/ - La ministre du Travail, Filomena Tassi, a publié la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale :

« La discrimination raciale n'est jamais acceptable. La Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale nous rappelle que nous sommes tous gagnants lorsque les gens qui travaillent fort pour réaliser leurs rêves sont inclus et ont une chance juste de réussir.

Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour faire avancer l'égalité au cours des années, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour offrir des chances égales à tous.

Tous les Canadiens doivent avoir une chance réelle et juste de réussir. C'est pourquoi le gouvernement a pris d'importantes mesures pour remédier au racisme systémique et faire avancer l'égalité et la diversité dans notre pays. Nous avons notamment :

Au sein de mon portefeuille, nous avons également instauré de nouvelles mesures liées à la transparence salariale dans les milieux de travail privés sous réglementation fédérale.

En outre, nous modernisons et renforçons présentement la Loi sur l'équité salariale. Nous mettrons bientôt sur pied un groupe de travail qui effectuera une révision en profondeur de la Loi afin de moderniser le régime fédéral d'équité en matière d'emploi. Une loi révisée contribuera à mettre en place les conditions nécessaires pour réussir, pour que tous les Canadiens puissent atteindre leur plein potentiel. C'est bon pour les travailleurs, les syndicats et les employeurs et c'est la clé d'une économie de marché libre et florissante.

Aujourd'hui et tous les jours, j'invite tous les Canadiens à travailler pour faire du racisme une chose du passé. »

