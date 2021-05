Aujourd'hui, Parcs Canada lance officiellement le processus de consultation Rêvez votre parc en vue du renouvellement du plan directeur du parc national de la Mauricie . Une fois achevé, le nouveau plan orientera les mesures et les décisions de gestion du parc sur un horizon de dix ans et servira d'outil clé pour mobiliser les intervenants et les partenaires.

De janvier à mars 2019, Parcs Canada a réalisé des séances d'échanges et d'idéation avec des partenaires, des intervenants du milieu, des représentants des Premières Nations et diverses parties prenantes liées au parc ou aux territoires environnants afin d'alimenter la réflexion pour l'élaboration de l'ébauche du nouveau plan présentée aujourd'hui. Depuis, afin de respecter les consignes des experts en santé publique, les consultations qui devaient suivre ont été retardées et celles-ci seront maintenant menées de manière virtuelle, afin d'assurer la santé et la sécurité des participants et des membres du personnel.

L'Agence invite donc la population canadienne à exprimer son point de vue sur l'ébauche de plan directeur du parc national de la Mauricie et ainsi à contribuer à façonner l'avenir de celui-ci. Pour en connaitre davantage sur l'ébauche de plan directeur et sur les possibilités de participation, veuillez consulter la page : http://parcscanada.ca/mauricie-revezvotreparc.

Au nombre des propositions que le public sera appelé à commenter d'ici le 25 juin, on retrouve :

Protéger le patrimoine naturel et agir pour restaurer son intégrité.

Protéger les traces du passé et partager les histoires.

Une diversité d'expériences en toutes saisons, dans un cadre naturel et culturel unique.

Un parc national accessible et bien intégré à la communauté régionale.

En collaboration avec ses partenaires, Parcs Canada protège et restaure les lieux historiques nationaux et les parcs nationaux, permet aux gens de découvrir l'histoire et la nature et de s'en rapprocher, et contribue à préserver la valeur économique de ces endroits pour les collectivités locales et régionales. L'exercice de consultation publique sur la planification de la gestion du parc national de la Mauricie est une des façons de faire de Parcs Canada pour inviter les Canadiennes et Canadiens à participer à la mise en œuvre de ces priorités.

« Les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour tous les citoyens de la Mauricie. Rêvez votre parc, c'est l'occasion de regarder vers l'avenir et d'imaginer à quoi ressemblera le parc national de la Mauricie de demain. Participez en grand nombre afin que le plan directeur de notre joyau régional soit le reflet d'une vision commune ».

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député fédéral de Saint-Maurice--Champlain

« À l'aube d'une nouvelle ère pour le tourisme et dans un contexte où la conservation de nos milieux naturels et de nos ressources culturelles revêt de plus en plus d'importance, il est essentiel pour l'équipe du parc national de la Mauricie de connaître l'opinion du public sur leur vision du parc de demain. C'est pourquoi j'invite la population à Rêvez votre parc en participant en grand nombre à cette consultation publique virtuelle. »

Geneviève Caron

Directrice du parc national de la Mauricie

Les faits en bref

La Loi sur les parcs nationaux du Canada exige que les parcs nationaux établissent un plan directeur pour orienter la gestion de ces lieux administrés par Parcs Canada.

exige que les parcs nationaux établissent un plan directeur pour orienter la gestion de ces lieux administrés par Parcs Canada. Les plans directeurs des parcs nationaux du Canada font l'objet d'une révision, selon un calendrier établi, afin d'assurer leur continuité et leur pertinence. L'examen des plans est l'occasion pour Parcs Canada de miser sur les forces des plans antérieurs et, si cela est nécessaire, d'insuffler une nouvelle orientation au parc, en fonction de l'avenir souhaité.

font l'objet d'une révision, selon un calendrier établi, afin d'assurer leur continuité et leur pertinence. L'examen des plans est l'occasion pour Parcs Canada de miser sur les forces des plans antérieurs et, si cela est nécessaire, d'insuffler une nouvelle orientation au parc, en fonction de l'avenir souhaité. Parcs Canada gère un réseau d'aires patrimoniales naturelles et culturelles protégées figurant parmi les plus beaux et les plus vastes du monde. Le réseau protège un vaste ensemble de lieux naturels et patrimoniaux qui comprend 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

Fondé en 1970, le parc national de la Mauricie est un trésor de 536 km², soit l'étendue de l'île de Montréal, où l'on retrouve 150 lacs et cours d'eau et où 93 % du territoire est recouvert de forêt. Il est ouvert à l'année et accueille en moyenne 160 000 visiteurs annuellement.

Rêvez votre parc est la consultation publique virtuelle accessible du 25 mai au 25 juin 2021 qui permet de recueillir les commentaires du public sur leur vision du parc national de la Mauricie de demain.

