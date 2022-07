MONTRÉAL, le 27 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est heureux d'accueillir le monde entier à Montréal à l'occasion d'AIDS 2022, la 24e Conférence internationale sur le sida, organisée par le Canada. La Conférence AIDS 2022 réunit des scientifiques, des cliniciens, des chefs de file communautaires, des défenseurs, des personnes vivant avec le VIH, des professionnels de la santé, des décisionnaires et d'autres représentants du monde entier pour faire progresser la recherche sur le VIH, transformer les données probantes en mesures concrètes et accélérer les progrès en vue de l'atteinte du but commun d'éradiquer le VIH et le sida des préoccupations sanitaires d'ici 2030.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada, prendront part à la Conférence AIDS 2022. Celle-ci s'ouvre officiellement le vendredi 29 juillet et se déroule jusqu'au 2 août au Palais des congrès, et aussi de manière virtuelle. Les activités préalables à la tenue de la Conférence AIDS 2022 sont déjà en cours.

Les ministres Duclos et Bennett seront accompagnés par l'honorable Harjit Sajjan, ministre du Développement international, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, et le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique.

À Montréal, les représentants du Canada rencontreront des intervenants clés ainsi que des chefs de file internationaux pour faire progresser la lutte nationale et mondiale contre le VIH. La Conférence AIDS 2022 est également une occasion de mettre en vedette l'expertise et l'innovation du Canada, ainsi que d'apprendre de personnes ayant de l'expérience vécue ainsi que de personnes qui se consacrent à la lutte contre le VIH et le sida.

Le VIH demeure un grave problème de santé au Canada et dans le monde entier. Il y a actuellement près de 38 millions de personnes dans le monde qui vivent avec le VIH. Selon les plus récentes données, le nombre estimé de personnes qui vivent avec le VIH au Canada est d'environ 63 000. Du nombre, 90 % ont reçu un diagnostic, 87 % des personnes ayant obtenu un diagnostic reçoivent des traitements et 95 % des personnes traitées ont une charge virale supprimée.

La Conférence AIDS 2022 nous donne l'occasion de nous réunir, en tant que communauté mondiale, et de promouvoir des messages fondés sur la science, comme Indétectable = Intransmissible (I = I), ce qui contribue à lever les obstacles découlant de toutes les formes de stigmatisation et de discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, le VIH est géré efficacement avec des médicaments, et les personnes atteintes du VIH peuvent mener une longue et saine vie.

Le thème de cette année, « Remobilisation et application de la science », nous encourage à appliquer les leçons tirées de la COVID-19 à l'intervention mondiale contre le VIH et de nous recentrer ensemble sur l'atteinte des personnes non diagnostiquées en vue de combattre efficacement puis d'éradiquer le VIH et le sida.

Citations

« De concert avec nos partenaires au sein des administrations fédérale, provinciales, territoriales et municipales et nos partenaires communautaires autochtones, nous sommes fiers d'accueillir la communauté mondiale du VIH au Canada. Nous allons remobiliser nos efforts communs en vue de parvenir à zéro nouvelle infection à VIH, zéro décès lié au sida et zéro discrimination. En tirant parti des avancées en santé découlant de la lutte contre la COVID-19, nous pouvons accélérer la recherche de nouvelles façons, rejoindre les personnes non diagnostiquées et veiller à ce que les personnes qui vivent avec le VIH et le sida reçoivent les soins, les traitements et les mesures de soutien dont elles ont besoin. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« L'élimination des obstacles au dépistage, au traitement et aux mesures de soutien est la pierre angulaire de la réduction de la stigmatisation entourant le VIH et de l'éradication de l'épidémie de sida. Il faut notamment intervenir pour mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination, puis mettre la réduction des méfaits au premier plan de notre intervention, en particulier pour les populations les plus touchées par le VIH. La Conférence AIDS 2022 est une occasion de nous réunir avec nos partenaires nationaux et internationaux pour nous engager à nous occuper de ces questions et à éliminer ces obstacles afin d'accroître la prévention et d'améliorer la qualité de vie et la santé mentale des personnes qui vivent avec le VIH et qui sont le plus touchées par le VIH et le sida. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le Canada est résolu à atteindre les Objectifs de développement durable, y compris d'éliminer le sida comme menace sanitaire mondiale d'ici 2030. Nous nous employons à résoudre la convergence d'injustices, de stigmatisation et de discrimination qui joue un rôle dans la progression de cette épidémie, et le Canada continue de défendre les droits des principales populations et des autres groupes touchés de manière disproportionnée par le VIH et le sida. Nous devons accroître l'accès à une gamme complète de services de santé pour toutes les femmes et les filles. Nous devons aussi continuer d'appuyer des initiatives pour l'éradication de toutes les formes de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre. Ensemble, nous pouvons maîtriser l'épidémie du VIH, puis améliorer la qualité de vie des principales populations touchées par le VIH et le sida, surtout des femmes et des filles. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre du Développement international

« Tout le monde au Canada devrait avoir un accès égal à la prévention, aux soins et au traitement du VIH et du sida, peu importe son âge, sa race, son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre. Malheureusement, la stigmatisation et la discrimination demeurent certains des plus grands obstacles à l'accès des Canadiennes et des Canadiens aux services de santé concernant le VIH. La Conférence internationale sur le sida illustre comment nous pouvons nous réunir pour accroître la sensibilisation et éliminer la stigmatisation entourant le VIH. Ensemble, nous pouvons transformer la situation et éradiquer cette pandémie mondiale. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Notre gouvernement est résolu à s'attaquer et à réduire la stigmatisation et la discrimination associées au VIH et au sida en travaillant avec les provinces, les territoires et des intervenants pour prendre en considération des changements au système de justice fondés sur des preuves scientifiques. C'est le travail acharné de défendeurs qui ont fait pression pour voir des changements qui fait que le progrès dans ce dossier est possible. Nous continuons de travailler avec nos partenaires pour écouter, apprendre et évoluer afin de veiller à ce que notre intervention soit fondée sur la science médicale et les données probantes en matière de traitement. Nous sommes engagés à l'endroit d'un système de justice pénale juste, adapté et efficace. »

L'honorable David Lametti

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

Il est estimé que 63 000 personnes vivent avec le VIH au Canada. Du nombre, il est estimé qu'une personne sur dix ne connaît pas son état sérologique relatif au VIH. En 2020, 1 639 infections au VIH nouvellement diagnostiquées ont été signalées au Canada.

Le gouvernement du Canada appuie une approche complète pour combattre l'infection au VIH et d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Canada. Au moyen de son plan d'action quinquennal sur les ITSS, le gouvernement du Canada a fait des progrès par rapport à ses engagements de réduire le fardeau des ITSS au Canada d'ici 2030.





Le gouvernement du Canada reconnaît que la contribution des organismes communautaires est au cœur de la capacité du Canada d'atteindre les objectifs mondiaux en matière de VIH, de réduire les obstacles et de combattre les inégalités systémiques. Le gouvernement du Canada continue d'investir 33,4 millions de dollars par année à l'appui d'efforts communautaires pour joindre les principales populations et répondre à leurs besoins en matière de dépistage, de traitement et de soutien.





Le Canada a été le premier pays à appuyer publiquement la campagne Indétectable = Intransmissible (I = I) en 2018. I = I aide les gens à vivre longtemps en bonne santé en ralentissant la transmission du VIH grâce à la prévention, au dépistage et au traitement.





a été le premier pays à appuyer publiquement la campagne Indétectable = Intransmissible (I = I) en 2018. I = I aide les gens à vivre longtemps en bonne santé en ralentissant la transmission du VIH grâce à la prévention, au dépistage et au traitement. Le procureur général du Canada a publié une directive en 2018 pour aligner les pratiques fédérales en matière de poursuites sur les données probantes concernant les risques de transmission sexuelle du VIH. Dans cette directive, il est reconnu que la criminalisation excessive des cas de non-divulgation du VIH décourage plusieurs personnes d'effectuer un test de dépistage et de demander des traitements, et peut stigmatiser davantage les personnes vivant avec le VIH ou le sida.

