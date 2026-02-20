LAVAL, QC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Laval et la Corporation d'habitation Laval ont souligné aujourd'hui le début du chantier de l'Habitation Palerme à Laval, un bâtiment qui comprendra 31 logements sociaux et abordables destinés aux personnes seules, aux personnes âgées autonomes et aux personnes vivant avec une incapacité physique. Il s'agit d'un investissement d'un peu plus de 14 M$.

Cette annonce a été faite par le député d'Alfred-Pellan, M. Angelo Iacono. Il était accompagné de la députée de Vimont, Mme Valérie Schmaltz, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de la conseillère municipale de Souvenir-Labelle, Mme Sandra El-Helou, et du directeur général par intérim de la Corporation d'habitation Laval, M. David Bélanger.

Le gouvernement du Canada participe au financement pour plus de 6,3 M$ en vertu de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec contribue à ce chantier pour plus de 6 M$ par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Pour sa part, la Ville de Laval y accorde plus de 1,7 M$.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les administrations municipales collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Voilà un bel exemple des efforts concrets que nous déployons pour que les Québécoises et les Québécois puissent vivre dans un milieu de vie de qualité. Nous continuons d'appuyer des initiatives qui renforcent l'offre de logements et soutiennent nos communautés. C'est encore une fois la preuve que nos investissements touchent toutes les régions du Québec et toutes les personnes en quête d'un logement social ou abordable. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement s'attaque à la crise du logement en investissant dans tous les types d'habitation, à Laval comme partout au Canada. La construction de l'Habitation Palerme est une grande avancée pour la collectivité lavalloise, puisque ces logements permettent aux personnes les plus vulnérables de la circonscription d'Alfred-Pellan de trouver une qualité de vie et une stabilité résidentielle. »

Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan

« Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à ce futur milieu de vie qui offrira des logements sociaux, abordables et de qualité aux personnes seules, aux aînés autonomes ainsi qu'aux personnes vivant avec une incapacité physique. Je salue la Corporation d'habitation Laval pour cette initiative, qui permettra à des Québécoises et des Québécois d'accéder à des logements mieux adaptés à leurs besoins. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis fier de voir cet important chantier aller de l'avant dans notre belle région de Laval. Il témoigne de notre volonté d'offrir à différentes clientèles des milieux de vie sécuritaires et adaptés. Notre gouvernement passe à l'action pour offrir aux Lavallois des environnements à la hauteur de leurs attentes, en plaçant leur bien-être au cœur de nos priorités. »

Christopher Skeete, ministre responsable de la région de Laval

« Aujourd'hui, nous soulignons le début d'un chantier qui améliorera concrètement la vie des citoyennes et citoyens de la circonscription de Vimont. Ce chantier représente bien plus que des travaux : c'est un engagement envers notre communauté, un investissement dans notre avenir collectif et une preuve que, lorsque nous unissons nos efforts, nous pouvons bâtir des milieux de vie plus sécuritaires et accessibles pour tous. »

Valérie Schmaltz, députée de Vimont

« Laval connaît un fort dynamisme en matière d'habitation, et nous voulons qu'il profite à toutes et à tous. Nous travaillons activement à accélérer des projets comme celui d'Habitation Palerme, afin que la croissance de la ville se traduise concrètement par des milieux de vie accessibles et inclusifs pour les personnes qui en ont le plus besoin. Laval doit demeurer une ville abordable pour toute notre communauté. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« Le projet d'Habitation Palerme, par l'entremise de la revitalisation d'un site à haut potentiel à Vimont, permettra de rendre accessibles 31 logements sociaux à une clientèle vulnérable. Ce bâtiment comprendra aussi des unités adaptées afin d'accroître l'offre de logements sociaux pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi, nous sommes convaincus que ce projet viendra en aide à la communauté lavalloise en contribuant à développer de nouveaux logements hors marché à Laval. Dans le cadre d'Habitation Palerme, nous bâtissons un partenariat durable et porteur avec un organisme communautaire lavallois œuvrant en itinérance pour atténuer les effets de la crise du logement sur les populations les plus vulnérables. Nous tenons à remercier tous nos partenaires financiers, institutionnels et professionnels qui ont permis la réalisation de ce projet, avec qui nous continuerons à collaborer étroitement au cours des prochains mois, mais aussi notre équipe du développement, qui, par son travail acharné, l'a rendu possible. »

Nicholas Borne, vice-président du conseil d'administration de la Corporation d'habitation Laval et conseiller municipal de Laval-les-Îles

Faits saillants :

Tous les ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Laval.

