MONTRÉAL, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont aujourd'hui annoncé un financement combiné de plus de 10 millions de dollars au projet des Maisons de l'Ancre, pour construire 24 chambres avec salles de bain privatives destinées aux femmes, aux personnes trans et non binaires en grande difficulté, victimes de violence et vivant en situation ou à risque d'itinérance.

Le gouvernement du Canada a également annoncé un financement de 11,6 millions de dollars, complémentaire au financement déjà annoncé du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, pour Le Christin, un projet de la Société d'habitation et de développement de Montréal. Avec 114 logements, ce projet immobilier entièrement consacré à la lutte contre l'itinérance, est géré par l'Accueil Bonneau, un organisme à but non lucratif dont la mission est d'accueillir, d'héberger et d'accompagner les personnes en situation ou à risque d'itinérance.

L'annonce a eu lieu dans les locaux des Maisons de l'Ancre et a été faite par l'honorable Steven Guilbeault, député fédéral de Laurier--Sainte-Marie, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, par Karine Boivin Roy, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, et par Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les gouvernements, les villes et municipalités collaborent afin d'accélérer l'offre de logement abordable, particulièrement pour des populations ayant des besoins particuliers comme les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales aux défis liés au logement. Ce projet est un exemple de ce qu'il est possible de faire lorsque les gouvernements travaillent de concert. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le projet des Maisons de l'Ancre représente exactement ce que notre gouvernement souhaite voir se multiplier : des milieux de vie sécuritaires et ancrés dans leur communauté. Ce projet témoigne de la force de nos partenariats et de notre volonté commune d'améliorer l'accès à un logement adapté aux besoins de chacun. » - Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Par ses investissements effectués dans le logement abordable, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, à Montréal, et partout au pays. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables à certains des résidents les plus vulnérables de notre communauté. Notre gouvernement est fier de faire partie des partenaires qui rendent ces projets possibles. » - L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier--Sainte-Marie

« Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à la réalisation du projet des Maisons de l'Ancre. Ce milieu de vie permettra de redonner espoir à des personnes en situation de vulnérabilité pour qui ce soutien fera une véritable différence. Je salue leur courage et je tiens à remercier nos partenaires dans ce projet. » - Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, et députée de Pointe-aux-Trembles

« Je suis très fière de l'apport de notre gouvernement à ce projet porteur d'espoir. Bravo à l'ensemble des partenaires qui ont cru à l'importance de ce milieu de vie et l'ont porté jusqu'à l'étape actuelle. Continuons le travail collaboratif, c'est ainsi que nous pourrons augmenter rapidement l'offre de logements pour les personnes qui en ont besoin. » - Karine Boivin Roy, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine et députée provinciale d'Anjou-Louis-Riel

« À Montréal, notre priorité est claire : chaque personne doit pouvoir se loger dignement. En unissant nos efforts avec les gouvernements fédéral et provincial ainsi qu'avec nos partenaires communautaires, nous faisons avancer des projets qui changent réellement des vies. Ce financement nous permet d'agir vite, de construire plus et d'offrir des milieux de vie sécuritaires aux femmes, aux personnes trans et non binaires, et à toutes celles et ceux qui font face à l'itinérance. Montréal doit jouer pleinement son rôle et mobiliser tous les leviers dont elle dispose pour répondre à l'urgence en habitation. » - Caroline Braun, responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Grâce à ce financement, 24 nouvelles places en maison d'hébergement de première étape verront le jour. Concrètement, cela veut dire que chaque année des dizaines de femmes et personnes trans auront accès à un lieu sécuritaire, une place au chaud, un milieu de vie chaleureux et un accompagnement sans jugement. » - Julie Chevalier, directrice générale des Maisons de l'Ancre

« Dans le contexte où les besoins en logements sociaux et abordables sont importants, la SHDM est fière de réaliser des projets comme Le Christin. C'est ensemble, avec la collaboration de nos partenaires du milieu communautaire, privés et publics, que nous pouvons développer des projets immobiliers pour répondre aux besoins en habitation abordable pour une mixité de clientèles, y compris les personnes vulnérables. Le Christin en est un exemple concret. » - Sophie Rousseau-Loiselle, directrice générale de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) a offert aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 14,6 milliards de dollars qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le FLA est maintenant fermé aux nouvelles demandes, l'ensemble des fonds disponibles ayant été engagés. En septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

Le financement fourni pour le projet des Maisons de l'Ancre est le suivant : 3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA) 5,3 millions de dollars de la Société d'Habitation du Québec 2 millions de la Ville de Montréal 1,4 million des Maisons de l'Ancre

Le financement fourni pour le projet Le Christin est le suivant : 11,6 millions de dollars, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA) 5,9 millions de dollars de la Société d'habitation et de développement de Montréal (annoncé en février 2024) 5,1 millions de dollars de la Ville de Montréal (annoncé en février 2024)



