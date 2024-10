La conférence annuelle PBI, réunissant des dirigeants de médias publics du monde entier, organisait pour la première fois cette année une journée de discussions sur la question des peuples autochtones et de la diffusion publique.

OTTAWA, ON, le 8 oct. 2024 /CNW/ - La conférence Public Broadcasters International 2024 (PBI Ottawa 2024) s'est ouverte aujourd'hui, avec une première journée de discussions sur les moyens à prendre pour multiplier les voix et les récits autochtones dans les médias publics. C'est la première fois que cette conférence annuelle, réunissant des dirigeants de médias publics du monde entier, se penche sur la question des peuples autochtones et de la diffusion publique.

Les délégués ont exploré un large éventail de sujets : l'auto-identification, les fraudes liées à l'identité et l'usurpation culturelle; la gestion par les médias des archives liées aux peuples autochtones et l'utilisation de ces archives pour entraîner l'intelligence artificielle; les approches concrètes pour soutenir la revitalisation des langues autochtones et contribuer à la Décennie internationale des langues autochtones; les pistes de collaboration entre diffuseurs publics en vue de créer des occasions à long terme pour les peuples autochtones, en appuyant la création de contenu par-delà les frontières.

« Cette journée était une première, pour les médias publics comme pour la vérité et la réconciliation. Les conversations qui se sont tenues aujourd'hui permettent de mieux cerner les moyens par lesquels les médias publics peuvent appuyer les récits des Inuit, des Métis et des Premières Nations, contribuer à la préservation des langues, et joindre et refléter davantage les auditoires autochtones. J'ai bon espoir de retrouver les voix autochtones au programme des prochaines conférences PBI, qui viendront approfondir nos perspectives sur la façon dont les médias publics peuvent servir leurs auditoires. »

- Catherine Tait, présidente-directrice générale, CBC/Radio-Canada

« C'était une expérience inspirante que d'écouter ces visionnaires autochtones du monde entier discuter des moyens que peuvent prendre les diffuseurs publics pour tisser de meilleures relations avec les communautés qu'ils servent et renforcer la capacité d'agir des créateurs et créatrices de contenu autochtones. Je suis convaincu que nos discussions d'aujourd'hui favoriseront des collaborations plus fécondes dans le secteur de la radiodiffusion ici et ailleurs. »

- Robert Doane, premier directeur, Stratégie nationale autochtone, CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada et l'ABC (Australian Broadcasting Corporation) ont profité de la séance d'ouverture pour annoncer la création en collaboration d'un balado original sur la vie de l'illustre peintre anishinaabe Norval Morrisseau. La production débutera d'ici la fin de l'année, et le balado sera présenté au public au second semestre de 2025. Le souhait de multiplier pareilles collaborations entre diffuseurs publics a été formulé à maintes reprises au cours de la journée.

CBC/Radio-Canada accueille la conférence PBI Ottawa 2024 du 8 au 10 octobre. La journée du 8 octobre au Musée canadien de l'histoire était présentée par le Fonds des médias du Canada (FMC), le Bureau de l'écran autochtone (BEA) et APTN.

La conférence se poursuivra demain et jeudi au Centre national des Arts, avec au programme des séances sur la montée de l'intelligence artificielle, la prolifération de la désinformation, la fragmentation des auditoires à l'ère des plateformes de médias sociaux et des diffuseurs en ligne mondiaux, ainsi que les dangers qui compromettent la pérennité des diffuseurs publics. Pour plus de renseignements, cliquez ici .

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones : dehcho dene yati, dënesųłıné (chipewyan), cri de l'Est, gwich'in, inuktitut, inuvialuktun, sahtu got'ine godi et tłı̨chǫ (tlicho). Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiennes et Canadiens à l'ère numérique.

Personnes-ressources pour les médias :

Leon Mar

Directeur, Relations avec les médias et Gestion des enjeux | Porte-parole institutionnel

[email protected]

Eric Wright

Premier spécialiste, Relations avec les médias

[email protected]

SOURCE CBC/Radio-Canada